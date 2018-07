Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović jutros se ukrcala u avion za Rusiju, gdje će gledati finale Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Francuske.

Na Facebooku je objavila video iz aviona u kojem govori na ruskom i zahvaljuje domaćinima SP-a.



"U ime hrvatskih navijača zahvaljujem Rusiji na srdačnom gostoprimstvu. Bili ste sjajni domaćini. Večeras navijajte za Hrvatsku. I veselimo se zajedno. Hvala, Rusijo! Dolazimo!", napisala je predsjednica na Fejsu uz snimku.



"Vjerujem u pobjedu"



Kolinda Grabar-Kitarović je u nedjelju ujutro, prije odlaska u Moskvu na finalnu nogometnu utakmicu Hrvatska-Francuska, poručila je da vjeruje u pobjedu "Vatrenih" i da će cijela Hrvatska danas navijati svim srcem.



Novinari su hrvatsku predsjednicu u zagrebačkoj Zračnoj luci "Franjo Tuđman" pitali je li očekivala da će hrvatska nogometna reprezentacija doći u finale Svjetskog nogometnog prvenstva, a ona je odgovorila da o tome uopće nije razmišljala, samo se nadala.



"Nisam o tome uopće razmišljala, samo sam se nadala. I evo, izvrsno je da idemo na finale. Što god da se danas dogodilo - mi smo ponosni na naše 'Vatrene', ali vjerujem u pobjedu. Vjerujem da će sva Hrvatska navijati svim srcem. Mislim da će biti i potresa u Zagrebu, Splitu, Rijeci i drugim gradovima, kad navijači budu skakali, a posebno se veselimo i povratku", istaknula je predsjednica Grabar-Kitarović.



Na tvrdnju novinara da utakmica finala i ogroman publicitet i upit može li Hrvatska to iskoristiti, predsjednica je rekla da se to mora iskoristiti i pokrenuti druge pozitivne procese.



"Neću imati vremena svima dati intervju"



Doista moramo, danas ću pokušati poslati poruke. Imamo jako puno zahtjeva za intervjue, za razne medijske kuće iz cijeloga svijeta, od Amerike do Rusije. Nećemo uspjeti, na žalost, imati vremena svima dati intervju, ali moramo poslati poruke da smo nacija talentirana ne samo u sportu, nego i u mnogim drugim područjima i aktivnostima. Nadam se da ćemo iskoristiti ovaj pozitivni momentum, pokrenuti procese u Hrvatskoj koji idu ka tome, ka bolje plaćenim radnim mjestima, ka boljem gospodarstvu i boljem životnom standardu, ali isto tako i privući ne samo veći broj turista nego i ulagatelja u Hrvatsku, istaknula je Grabar-Kitarović.



Na novinarsku tvrdnju da je i ona jedna od traženijih osoba na Googleu, predsjednica je to potvrdila i dodala da se iznenadila cijelom tom pozornošću.



"Iznenadila sam se zapravo cijelom tom pozornošću i vidim da je većina toga doista pozitivno, da se ljudima sviđa kad se političari, odnosno državnici, ponašaju normalno kao i drugi navijači, da je to njima simpatično i da je to isto na neki način, evo, brendiralo i ove naše 'kvadratiće' crveno-bijele. I mislim da općenito ta crveno-bijela boja, osmijeh na licu, odaju dojam optimizma, jedne optimistične, vesele nacije. I to je dojam koji želimo ne samo ostaviti u svijetu već ostvariti u državi", poručila je predsjednica Republike.



Sastat će se Putinom i Macronom



Grabar-Kitarović istaknula je da će danas u Moskvi imati službeni sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom će se, naravno, vidjeti na stadionu, ali vjerojatno i prije početka utakmice iako su, kaže, već dosta razgovarali u Bruxellesu.



"Dakle, idemo s vjerom u pobjedu, ali s nikakvim uvjerenjem da će biti lako. Neće biti lako. I zato, doista moramo svim srcem biti uz naše 'Vatrene'", poručila je hrvatska predsjednica.





