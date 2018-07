Prije više od 500 godina, Galileo Galilej (Galilei) dokazao je da se Zemlja okreće oko svoje ose i oko Sunca i zbog te tvrdnje bio je ekskomuniciran i izoliran od svijeta. Ustvrditi da će se danas od 17 sati dešavati nešto drugačije s našom planetom bilo bi, također, hereza, ali je i dokazano da svijet svake četiri godine, sredinom jula, na tačno određeni dan, doživi potpuni preobražaj.

Bezbrojne sociološke, psihološke, ekonomske i političke studije nisu uspjele objasniti fenomen zvani fudbal ni zašto milijarde ljudi na svijetu, bez obzira na spol, starost, imovinski ili socijalni status, tako strastveno doživljavaju nabijanje napuhane kože među 22 igrača.



Neizbrisiv trag



Zato, nema racionalnog objašnjenja zašto će danas od 17 sati, kada argentinski sudija Nestor Pitana na moskovskom stadionu Lužnjiki da znak za početak duela Hrvatske i Francuske, dvije trećine svjetske populacije, od brazilskih favela, preko afričkih pustinja, indijskih slamova, azijskih megalopolisa, evropskih metropola, sa strašću, nadama, strepnjom i uzbuđenjem pratiti majku svih utakmica, meč za titulu prvaka svijeta, događaj koji ostavlja neizbrisiv trag u svjetskoj historiji.



Selektor Hrvatske Zlatko Dalić ponosan je zbog svega što su njegovi izabranici do sada uradili, ali je ostao još jedan korak do ispunjenja snova.



- Zaista smo sretni i preponosni. Hrvatski narod je zaboravio sve nevolje u ovoj euforiji. To nam je motiv, da četiri miliona izađe na ulice i slavi - istaknuo je Dalić.



Novinarima je otkrio da uoči finala nema neke posebne pripreme i treninga.



- Ovo je finale Svjetskog prvenstva i, jednostavno, sve znaju. Raduje me da će igrači reći ako nisu 100 posto spremni. Imamo takvu grupu, ako ne mogu da igraju, sami će reći. Nemamo više šta da treniramo. Sve smo istrenirali, sve znamo, ostaje odmor. Uopće nisam zabrinut niti imam problema po tom pitanju – kazao je Livnjak, naglašavajući da je atmosfera odlična.



Francuzi su veliki dužnici "Vatrenima", jer su ih 1998. godine savladali u polufinalu (2:1), a kasnije su i osvojili svjetsku titulu.



Napadač francuske reprezentacije Antoan Grizman (Antoine Griezmann) izjavio je da vjeruje kako je selektor Didije Dešamp (Didier Deschamps) pripremio taktiku koja bi trebala zaustaviti Luku Modrića i Ivana Rakitića u finalu SP-a.



- Hrvatskom igrom diktiraju Modrić i Rakitić, koji su tehnički vrlo jaki igrači. No, mislim da selektor ima aduta u rukavu - kazao je Grizman na konferenciji za novinare.



Ziheraška igra



Napadač “Trikolora” rekao je i da mu je svejedno kako nekome izgleda njihova igra sve dok se pobjeđuje. Belgijski golman Tibo Kurtoa (Thibaut Courtois), nakon poraza od Francuske od 0:1 u polufinalu SP-a, izjavio je da Francuzi igraju neatraktivno i ziheraški.



- Gle ko se javlja, pa zar njegov Čelzi igra kao Barcelona? Svejedno mi je kako nekome izgleda naša igra, glavno je da pobjeđujemo. Istina je da se naša igra zasniva na jakoj odbrani, a u napadu možemo biti opasni kad god poželimo - izjavio je Grizman.



Dešamp piše historiju



Didije Dešamp u finalu Svjetskog prvenstva može zapisati svoje ime zlatnim slovima u sve fudbalske knjige, jer bi, ukoliko Francuska pobijedi Hrvatsku, ušao u izabrano društvo igrača i trenera koji su se ovom trofeju radovali u obje uloge.



Prije njega, to je uspjelo samo Mariju Zagalu iz Brazila (1958, 1962, a kao trener 1970), odnosno Francu Bekenbaueru 1974., a onda i 1990.



Posebno je zanimljivo da su i Bekenbauer i Dešamp bili kapiteni u finalnim mečevima. Francuz je i najmlađi igrač koji je podigao trofej dok je oko ruke imao traku, što mu je poslije donijelo i status francuskog viteza "Legije časti".



Francuz je 12. jula 1998. podigao trofej nakon pobjede u finalu Mundijala protiv Brazila (3:0), a dvadeset godina poslije, može to da učini i kao trener.



Subašić potvrdio da je polufinale posvetio majkama Srebrenice



Podigla je prašinu izjava golmana Hrvatske Danijela Subašića uoči polufinalnog meča na Mundijalu protiv Engleske da će tu utakmici posvetiti majkama Srebrenice, jer se igrala 11. jula, na dan kad je izvršen genocid nad Bošnjacima.



Kasnije je to demantirano uz navode da on čak nije ni davao izjave dan prije ili na sami dan meča.



No, opet se javio junak Hrvatske u emisiji “Večernji pressing”, koju vodi Igor Štimac, bivši selektor “Vatrenih”.



Golman Hrvatske potvrdio je da je pobjedu u polufinalu posvetio majkama Srebrenice.



5 utakmica do sada odigrale su Hrvatska i Francuska, a mnogo uspješniji su “Trikolori”, koji su tri puta slavili, a dva meča završena su remijem.



