Kompletno je ludilo zahvatilo Hrvate u Bosni i Hercegovini zbog uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije. Najkreativnije ideje posljednjih dana stižu upravo iz mjesta otkuda dolaze čak petorica hrvatskih reprezentativaca te selektor Zlatko Dalić, piše Večernji list.

Foto: Agencije

Brojni su oni koji su promijenili frizure, ali čak i izgled fasada na kućama, do toga da su nazvali ulice po ovim nogometnim herojima te čekaju nevjerovatnih 100.000 maraka na kladionici za uspjeh Vatrenih u finalu.



Svi vjeruju u zlato te da ova generacija može od Vatrenih prerasti u Zlatne pa se već u Livnu organizira svečani doček. Selektor hrvatske fudbalske reprezentacije Zlatko Dalić stiže u Livno 23. jula 2018., kada se planira veliki doček.



Nakon velikog dočeka u Zagrebu, u rodnom gradu skupina Livnjaka selektoru će prirediti svečani doček, kada se očekuje dolazak i više desetaka hiljada ljudi iz cijele BiH, ali i Hrvatske. No, nije to jedina inicijativa koju su pokrenuli u Dalićevu rodnom mjestu.



Sugrađani hrvatskog selektora smatraju kako on treba dobiti jednu ulicu u rodnom gradu Livnu. Naime, već je podignut natpis iznad ulice u kojoj se također prate sve utakmice vatrenih, na kojem stoji: “Dalićeva ulica”. Uz to, više navijača je na licu iscrtalo i lik Zlatka Dalića.



Njegov brat Miran Dalić, koji sam priznaje kako nije pogledao ni jednu utakmicu koju s klupe vodi njegov brat, posljednjih je dana nedostupan za bilo kakav komentar. Ali možda, kao i neki drugi koji su obećali svući se goli ili pak skinuti periku i učiniti nešto nesvakidašnje, ipak pogleda finale u Moskvi.



Jednako kao i u Hrvatskoj, posljednjih dana i u BiH se traži kako doći do karata za nedjeljnu utakmicu, pa se nudilo i pravo malo bogatstvo za jedan takav užitak koji će se teško ponoviti bilo kada u životu. Oni pak koji ostaju uz male ekrane ili na otvorenom sudjeluju u organiziranom praćenju susreta u BiH također daju svoj doprinos i podržavaju vatrene.



Najupečatljiviji je detalj iz posuškoga mjesta Čitluk gdje je vlasnik odlučio doslovno cijelu kuću posvetiti hrvatskoj nogometnoj vrsti. Cijela je kuća, naime, obojena u crveno-bijelim tonovima. Upravo onakvim s kakvim će jedanaest odabranih istrčati Vatreni sutra u 17 sati na travnjak Lužnjikija.



U Kraljevoj Sutjesci, u kojoj je prije tri dana otkazano organizirano gledanje utakmice zbog pijeteta prema Srebrenici, ponovno će se veseliti i slaviti, najprije zbog sjajnog stopera Dejana Lovrena.



U mjestu Ponijevo kod Žepča, odakle je njegova majka, upravo je ovih dana u toku malonogometni turnir koji se igra u čast Ivana Rakitića, i to na terenu koji nosi njegovo ime. Njegov otac Luka, koji je polufinale gledao sa svojom braćom u BiH, već je otputovao, kako je i obećao sinu, na finale u Moskvu.



Vjerovatno najveće javno praćenje utakmice u BiH te, nadaju se, i veliko slavlje s posebnim očekivanjem da će se vatreni osvetiti Francuzima za 1998. godinu, organizira se u gradu na Neretvi, Mostaru.



Pa ipak vjerovatno “najluđi” od svih je potez jednoga kladioničara koji je, nakon što je zaradio 100.000 maraka, odlučio cijeli taj iznos staviti na pobjedu Hrvatske sutra. U slučaju pak da listić bude dobitni, uz slavlje, bit će bogatiji i za 318.600 maraka.



