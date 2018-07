Nešto manje od 24 sata. Toliko je ostalo do nogometne utakmice u kojoj Hrvatska protiv Francuske igra za mjesto u nogometnoj povijesti.

Arhiv / 24sata.info

Trening u petak propustilo je čak pet igrača - Ivan Perišić, Ivan Strinić, Šime Vrsaljko, Dejan Lovren i Danijel Subašić. Najozbiljnija je situacija s Perišićem, no on će biti spreman za finale, dok ostala četvorica nisu trenirala iz predostrožnosti.



Najozbiljnija je situacija s Perišićem, no on će biti spreman za finale, dok ostala četvorica nisu trenirala iz predostrožnosti.



No, na Francuze Dalić će ipak s jednom promjenom u sastavu u odnosu na utakmicu s Engleskom.



Mijenjat će na lijevoj strani obrane gdje će Ivana Strinića zamijeniti Josip Pivarić.



Ukoliko neće biti nekih većih problema za igrače, na teren bi trebalo istrčati sljedećih 11: Subašić, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivarić, Brozović, Rakitić, Rebić, Modrić, Perišić, Mandžukić, piše Večernji list.



Na današnjoj konferenciji za novinare izbornik Zlatko Dalić je najavio "seizmički poremećaj" u Hrvatskoj.



"U finalu idemo u fight, bacit ćemo se na glavu, pa što bude. Ako osvojimo trofej nitko neće biti ponosniji, ako ne, čestitat ćemo suparniku i ići dalje. To je sport", poručio je izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić na posljednjem druženju s novinarima u Moskvi uoči finala svjetskog prvenstva protiv Francuske.



(24sata.info)