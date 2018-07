Nogometaši tuzlanske Slobode današnju „generalku“ na Tušnju protiv visočke Bosne igrat će bez šefa stručnog štaba.

Foto: FENA

Nakon prekjučerašnje ostavke Admira Smajića, navodno zbog problema s kičmom, uprava kluba pokušava čim prije pronaći novog trenera, dajući do znanja da je i mandat Milenka Bošnjakovića privremenog karaktera.



Naime, Bošnjaković je u Slobodu došao zajedno sa Smajićem, ali su „trajali“ manje od dva mjeseca. Nešto nije štimalo među trenerima, a to pokazuje i odlazak iz stručnog štaba Amira Spahića, prvog saradnika prethodnih „kormilara“, Husrefa Musemića, Vlade Jagodića i Slavka Petrovića.



Predsjednik Senad Mujkanović rekao je da se može dogoditi da prvih nekoliko kola Tuzlaci odigraju s privremenim stručnim štabom, te da ne treba žuriti s pronalaskom trenera. Ali sve ukazuje na to da će novi „coach“ na Tušanj doći prije ogleda sa Zrinjskim, u 1. kolu Premijer lige BiH.



Trenutno se traganjem za novim šefom struke najviše bavi sportski direktor Denis Karić, koji kaže da je u opticaju više imena, ali da ih ne želi spominjati dok posao ne bude završen.



Mnogi u klubu slažu se da je nagli prekid saradnje sa Slavkom Petrovićem bila greška, jer je ovaj stručnjak bio autoritet u stručnom štabu, vrijedan i s jasnim programom rada, što sada nije slučaj.



- Prihvatit ću svaku odluku uprave, bilo kao šef struke ili kao nečiji asistent – izjavio je Bošnjaković za Fenu nakon odlaska Smajića s kojim je, kako je rekao, dobro sarađivao dvije godine.



Slobodu će večeras protiv Bosne vjerovatno voditi „kolektivni šef struke“, pa ostaje da se vidi s kakvim bilansom će Tuzlaci ući u posljednju sedmicu pred početak prvenstva.



Do sada su „crveno-crni“ pobijedili Velež (2:1) u Fojnici, remizirali su s Krupom u Lipnici (0:0), dok su u Visokom poraženi od Mladosti iz Doboj Kaknja (0:3).



Utakmica Sloboda – Bosna igra se na Tušnju od 18 sati.





(FENA)