Selektor Hrvatske Zlatko Dalić na posljednjoj konferenciji za medije prije finala Svjetskog prvenstva protiv Francuske istakao da će njegova selekcija dati maksimum.

Zlatko Dalić / 24sata.info

"Sutra je finale Svjetskog prvenstva, igrači su svjesni šta je to. Mi nismo inzistirali na treningu jer mi više nemamo šta trenirati. Sve smo istrenirali, sve znamo i potrebniji nam je odmor od treninga", rekao je Dalić koji je otkrio tajnu uspjeha Hrvatske.



"Između igrača i mene vlada veliki respekt. Prijatelj sam s njima jer je to jedini način za uspjeh. Ja sam taj koji donosi odluke, ali uvijek prije razgovaram iskreno s igračima", rekao je Dalić koji se ne opterećuje činjenicom da Hrvatska u pet međusobnih dvoboja nikada nije dobila Francusku.



"Ne zanima me statistika. Sutra je finale i došli smo ovdje uživati u finalu i dati svoj maksimum. Ovo smo zaslužili i želimo uživati. Cijeli svijet gleda Hrvatsku i većina navija za Hrvatsku", rekao je Dalić koji je dodao kako ovo veoma utječe na raspoloženje ljudi u Hrvatskoj.



"Ponosni smo i presretni kad vidimo kako hrvatski narod slavi i pored svih problema u državi. Ljudi su zaboravili na sve probleme i ovih 25 dana živi ponosno i sretno, tolika je euforija. Bez obzira šta se dogodi sutra, promijenili smo Hrvatsku. Navijači su nam najveći motiv", poručio je selektor Hrvatske.





(24sata.info)