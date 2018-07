Prije 28 godina Pavle Balenović, snimajući dokumentarac o vukovima na Velebitu, uhvatio je kadar koji bi mogao ući u legendu.

Nekadašnji svirač bendža u legendarnoj grupi Plava trava zaborava vjerovatno ni u snu nije mogao pomisliti da će na velebitskom kršu u zaleđu Zadra uhvatiti danas ponajboljeg nogometaša svijeta i zvijezdu Real Madrida.



Kadar traje samo nekoliko sekundi, ali i više nego dovoljno govori o 'prošlom životu' Luke Modrića. Tada petogodišnjak u prevelikoj jakni na velebitskoj buri štapom tjera koze u štalu dok ga vukovi odmjeravaju s pristojne udaljenosti.



Njegov otac Stipo otvara vrata štale, a životinje jedna po jedna ulaze unutra. Gledajući taj kadar, zapravo je nepojmljivo da je taj dječak danas na vrhu svijetu. Ali možda je i nakon te snimke jasno odakle mu čvrstine i volje za uspjehom, prenosi Jutarnji.hr.



Nevjerovatnu snimku malog Luke Modrića autor je postavio na društvenim mrežama, a kapitena Hrvatske kako, tada kao 5-godišnjak, bez straha na velebitskoj buri i pod paskom gladnih vukova tjera ovce u tor u sklopu rodne kuće se može vidjeti na ovoj poveznici od 2:30 minute.



Jedan korisnik YouTubea prepoznao je malog Luku i odmah upitao 'je li moguće da je to on na snimci'. Balenović je odgovorio:



- To je on!







