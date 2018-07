Naslovnice svih vodećih i relevantnijih francuskih medija prepune su najava nedjeljnog finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji između Francuske i Hrvatske na moskovskom Lužnjikiju od 17 sati.

Foto: 24sata.info

Današnja izdanja, između ostalog, bave se energetskim kapacitetima obiju reprezentacija. Francuska je do finala odigrala sveukupno odigrala 540 minuta, odnosno 90 minuta manje od Hrvatske koja je završnicu izborila nakon tri uzastopna produžetaka protiv Danske i Rusije te Engleske. Francuski mediji tvrde kako je Francuska u blagoj prednosti upravo zbog svježine, prenosi Index.



"To je fizički jako zahtjevno. Ako ste pretrčali više kilometara, vaše je tijelo neizbježno iscrpljeno i umornije. To je kao atletičar koji je otrčao 200 metara usporedno s nekim ko se tek zagrijao", ističe bivši doktor francuske reprezentacije Fabrice Bryand za Le Parisien.



Le Parisien analitički prilazi najavi finala, pa objavljuje statističke podatke. Dok je Francuska pretrčala 279,5 kilometara, Hrvatska je u nokaut fazi pretrčala čak 401,2 kilometara.



Francuska je polufinalni meč s Belgijom igrala u utorak, a Hrvatska dan kasnije s Engleskom. Jasnijom računicom, Francuska će biti odmornija 24 sata.



Prema iskustvu Fabricea Bryanda, Hrvatska je pred finale na gubitku jer je uskraćena za dan odmora.



"Priča se kako su tri dana dovoljna da se energija obnovi i da se toksini izbace, kao i da se ne ugrozi zdravlje igrača. Međutim, 72 sata odmora nisu dovoljna za regeneraciju", pojašnjava nekadašnji doktor francuske reprezentacije.





(24sata.info)