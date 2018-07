Fudbalski klub Liverpool sinoć je i zvanično dobio veliko pojačanje u vidu švajcarskog reprezentativca Xherdana Shaqirija, i to za male novce u današnje vrijeme, svega 13 miliona funti (oko 15 miliona eura). Jurgen Klopp, menadžer “redsa“, izjavio je da kada je neko poput Shaqirija slobodan, ako ste pametni morate reagovati.

Foto: 24sata.info

Shaqiri je stigao iz Stoke Cityja, koji je prošle sezone ispao iz Premier lige, i na Anfield Roadu bi, barem prema ugovoru koji je potpisao, trebao provesti narednih pet godina.



“Kada neko poput njega postane dostupan na ovakav način, onda ako ste pametni morate reagovati, a mi jesmo pametni“, naglasio je Klopp i nastavio:



“Ima brzinu i tehniku, ima pravu količinu arogancije kada je na fudbalskom terenu, uvijek je hrabar i traži loptu i voli da utiče na dešavanja tokom utakmice. Da bi se igralo za nas to su obavezni uslovi.“



Klopp je dodao da Shaqirija izuzetno dobro poznaje još iz vremena kada je igrao za Basel, a potom i za Bayern Minhen, ali da mu je sada dodatni bonus to što poznaje Premier ligu.



“Mislim da smo napravili savršen transfer u ovom trenutku, jer Shaqiri želi da napreduje, da osjeti nove izazove, a naša sredina to podstiče. Želimo mu dozvoliti da se može izraziti, ali isto tako unaprijediti područja njegove igre, kako bi dodatno napredovao. Iz naše perspektive, on je neko ko pravi razliku za ekipu, jer može igrati na jako puno pozicija u našem sistemu“, zaključio je Klopp.



Shaqiri je karijeru počeo u Baselu iz kojeg je 2012. godine prešao u minhenski Bayern. U njemačkom velikanu se nije previše naigrao, pa se odlučio za odlazak u Italiju, a potom i u Englesku. Za Stoke je odigrao 92 zvanične utakmice i postigao 15 golova. U dresu reprezentacije Švajcarske upisao je 74 nastupa uz 21 pogodak.





(24sata.info)