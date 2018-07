Hrvatska ovog ljeta definitivno živi u fudbalskom transu, jer su njihovi “vatreni“ nakon 20 godina nadmašili uspjeh slavne generacije iz 1998. godine, koja je igrala polufinale Svjetskog prvenstva, a zatim stigla i do bronzane medalje.

Igor Štimac / 24sata.info

Današnji “vatreni“ su nadmašili svoje prethodnike i otišli korak dalje, do finala u kojem će se sastati sa Francuskom, koja je prije 20 godina stala na put Hrvatske prema završnoj utakmici Mundijala.



Jedan od stubova nogometne reprezentacije Hrvatske iz 1998. godine bio je Igor Štimac (50), danas trener, koji je jedno vrijeme sjedio i na klupi državnog tima. Nekada sjajni defanzivac otputovao je u Moskvu, kako bi prisustvovao finalu na stadionu "Luzhniki".



“Treba biti realan, mislim da niko nije očekivao da ćemo doći do finala. Priželjkivali smo da poslije 20 godina prođemo skupinu, jer smo uz Argentinu bili favoriti za prolaz. Znamo kako nam se ranije dešavalo da posrnemo i zato smo bili oprezni. Međutim, pobjede u grupi, posebno protiv Argentine podigli su samopouzdanje u reprezentaciji. I trijumf protiv Islanda sa izmijenjenim sastavom imao je veliku ulogu, jer nam je ta utakmica pokazala da imamo kadar da odemo daleko. Kada su nam se širom otvorila vrata, jer su ispali neki od glavnih favorita, znali smo to iskoristiti“, priča Štimac za Anadolu Agency (AA).



S obzirom na to da je jedno vrijeme bio selektor hrvatske reprezentacije i dosta dobro poznaje većinu igrača koji su izborili finale, Štimac smatra da je Zlatko Dalić napravio odličan posao, ali i da su mu se neke stvari poklopile.



Dalić napravio odličan posao



“To je sada za dublje analize. Zlatka znam kao izvrsnog čovjeka, krasnog momka i vrlo staloženog trenera. Došao je na kormilo reprezentacije u idealnom trenutku. Preuzeo je reprezentaciju u baražu, kada su svi ujedinjeni u naporima da se plasiramo, izborio odlazak na Svjetsko prvenstvo. Kasnije pobjede na Svjetskom prvenstvu samo podizale samopuzdanje igrača, ali i njihov kvalitet“, smatra Štimac, te dodaje da iz njegovog iskustva iz 1998. godine jedino što nosi ekipu na tako velikim takmičenjima su pobjede.



Štimac smatra da je Engleze u polufinalu koštala njihova bahatost i prepotentnost, jer su se već vidjeli u finalu protiv Francuza.



“Snaga Hrvatske je u kolektivu kojem su na čelu igrači sa toliko mnogo trofeja poput Luke Modrića, Ivana Rakitića, Marija Mandžukića i ostalih, Dejana Lovrena svakako moramo istaknuti. Spomenuću jedan detalj u kontekstu utakmice protiv Engleza, koji je jako važan, kada su sebe stavili u ulogu favorita. Njihovih početnih 11 svi zajedno osvojili su 19 trofeja, a naši 86 trofeja, od čega veliki broj u Ligi šampiona. To dovoljno govori da su bili bahati, a to ih je onda skupo koštalo“, naglašava Štimac.



Tvrdi da se o Francuskoj ne treba previše razmišljati, nego se okrenuti svome “dvorištu“ i učiniti sve da se igrače što bolje oporave za nedjeljno finale.



“Trebamo nastojati da se dečki regeneriraju, jer su 'izranjavani'. Srce je veliko i svjesni su da su napravili čudo. Svi se zajedno nadam da će preko protivnika koji je najjači na natjecanju i došao je do finala bez velikih poteškoća, doći do tog završnog čina. Čeka nas reprezentacija Francuske i afričkog kontinenta. Dakle, oni su 11 najboljih i najtalentovanijih izvukli iz jedne velike baze od milijardu ljudi, a mi s druge strane iz četiri miliona koliko nas ima. Neće biti nimalo lako, ali moramo svi stati iza reprezentacije i tako joj pomoći“, ističe Štimac za Anadolu Agency (AA).



O Francuskoj ima samo riječi hvale, ali ipak smatra da svaka ekipa na svijetu ima mana, pa tako i “trikolori“.



Pobjeđuje kolektiv



“Svako je ranjiv, nogomet pogotovo je pokazao na ovom Svjetskom prvenstvu da favorita nema, te kako pobjeđuje kolektiv, a ne individualizam i ta snaga kolektiva je dovela hrvatsku do finala, ali to je dovelo i Francusku. Naša prednost je za nijansu u veznom redu i možda u zadnjem redu, gdje držim da imamo kvalitetniji stoperski par. Za mene je Mario Mandžukić bolji od Oliviera Girouda. Krila Ivan Perišić i Ante Rebić porediti sa Antoineom Grizmannom i Klilyanom Mbappemo je teško. Nikada neću staviti tuđeg igrača ispred svog, ali realno je nekakva prednost na njihovoj strani. Međutim, svi vjerujemo da možemo do naslova prva svijeta, pogotovo sada kada smo stigli do finala“, zaključio je nekadašnji reprezentativac i selektor Hrvatske.



Štimac je profesionalnu igračku karijeru počeo u splitskom Hajduku, za koji je nastupao u čak tri navrata, a igrao je još za Dinamo iz Vinkovaca, Cadiz, Derby County i West Ham United. U dresu reprezentacije Hrvatske odigrao je 53 utakmice i postigao dva gola. Kao trener vodio je Hajduk, Cibaliju, Zagreb, Zadar, Sepahan i Al-Shahaniju. Selektor državnog tima bio je od 2012. do 2013. godine.



Finale Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Francuske igraće se 15. jula na moskovskom stadionu "Luzhniki" sa početkom u 17 sati.





(AA)