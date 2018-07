Došao sam u Mostar na godinu i mislim to pošteno odraditi. Gode mi pohvale i pozivi, ali za sada sam tu u Veležu, volio bih ostati možda još koju sezonu, pa ćemo vidjeti. Još kada sam počeo svoju karijeru, nekako me Mostar privlačio zbog sjajnih igrača koji su tu igrali, navijača - govorio je sadašnji selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske, Livnjak Zlatko Dalić kada je stigao u Mostar i obukao dres Veleža 1989. godine.

I pitanje je kako bi se fudbalska karijera ovog igrača razvijala da nije bilo rata. Zlatko je došao u Velež iz podgoričke Budućnosti na insistiranje Salema Halilhodžića, koji je već tada preuzeo prvi tim zajedno s Franjom Džidićem.



U tom periodu, sezona 1989./1990. “Rođeni” su se mučili i u samom finišu izborili opstanak. Već sljedeće sezone slagala se ekipa sastavljena od igrača koji su osvojili omladinski kup i nešto iskusnijih. Jedan od njih je bio i Ibro Rahimić, sadašnji trener “Rođenih”.



- Kod Zlatka je rad bio na prvom mjestu. Sve što je u svom životu napravio, napravio je mukotrpnim radom. I vidite da reprezentacija koju ima na raspolaganju može da igra bez problema tri utakmice zaredom po 120 minuta. Kod njega nije bilo izgubljene lopte, samo rad i rad, maksimalna odricanja. Kada je Zlatko bio u sastavu, znali smo da će on bez pogovora dati svaki put maksimum, jednostavno nije moglo biti drugačije - sjeća se Rahimić.



Saigrač sportskog heroja Hrvatske bio je i Slaven Musa, sadašnji selektor juniorske reprezentacije BiH.



- Sa Zlatkom sam igrao u Veležu godinu i po u onom periodu s početka devedesetih. On je igrao na poziciji veznog igrača, u vrijeme kada sam došao u ekipu. Bio je maksimalno odgovoran, pravi profesionalac kako na treninzima tako i na utakmicama. Ja sam završavao taj svoj juniorski staž, ušao sam u prvi tim, gdje je Zlatko već bio kao igrač koji je došao sa strane. Tim igračima koji su dolazili sa strane bilo je puno teže, oni su uglavnom spavali u sobama na stadionu pod Bijelim brijegom, dok je nama iz grada bilo puno lakše.



- Sada je napravio ogroman uspjeh sa selekcijom Hrvatske i mislim da ga sve te stvari koje su ga krasile kao igrača danas krase kao selektora – istakao je Musa.



Karabeg kao saradnik



Dalić je u Veležu ostao do 1992. godine, odigrao je 49 utakmica, a s nekima će igrati u ekipi Varteksa. Prije preuzimanja reprezentacije Hrvatske, kao trener veliki uspjeh je ostvario sa ekipom Al Aina koju je doveo do finala Lige prvaka Azije. U tom periodu jedan od njegovih prvih saradnika je bio također nekadašnji igrač, jednu sezonu i trener Veleža Anel Karabeg.



