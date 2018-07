Čak petorica hrvatskih igrača propustila su pretposljednji trening reprezentacije uoči finala Svjetskog prvenstva i okršaja protiv Francuske u nedjelju na moskovskom stadionu Lužnjiki.

Foto: 24sata.info

Trening su propustili Šime Vrsaljko, Danijel Subašić, Ivan Strinić, Ivan Perišić i Dejan Lovren.



Situacija nije blistava, no do finala su još dva dana i dovoljno vremena za 'krpanje'.



Naporan ritam prvenstva i čak tri produžetka pri čemu i dvije drame kaznenih udaraca ostavile su traga na momčadi.



Najviše je upitnika oko junaka u pobjedi protiv Engleske Perišićem. Krilni igrač hrvatske reprezentacije i Intera nakon utakmice je dobio povez oko noge, a navodno se radi o ozljedi bedrenog mišića.



Dio ruski medija je prenio vijest kako je Perišiću ukazana pomoć u moskovskoj bolnici i kako neće biti spreman za finale. Iz hrvatskog tabora nisu komentirali pisanje Rusa, no Perišić je navodno bio na pregledu magnetskom reznonancom koja je pokazala da nema ozbiljnijih oštećenja na njegovom bedrenom mišiću.



Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić na novinarskoj konferenciji u četvrtak nije želio detaljnije komentirati zdravstveno stanje pojedinih igrača poručivši kako će sve biti jasnije nakon današnjeg treninga.



U produžetku utakmice protiv Engleske je zamijenjen i Ivan Strinić koji se žalio na bolove u mišiću, dok je Šime Vrsaljko dobio poštedu nakon što je bilo upitno hoće li zbog problema s koljenom uopće nastupiti protiv Engleske. Lovren i Subašićč su dobili pošedu kako bi se dodatno odmorili za veliko finale.



Hrvatska će prije velikog finala odraditi još jedan trening, a utakmica je na rasporedu u nedjelju u 17.00 sati po hrvatskom vremenu.





