Hrvatska u nedjelju od 17 sati u Moskvi igra finale Svjetskog nogometnog prvenstva protiv Francuske.

Ivan Rakitić / 24sata.info

Dva dana uoči finala pred novinare je izašao Ivan Rakitić i najavio veliku utakmicu.



"Trenutno nema ljepšeg osjećaja nego biti Hrvat. Kad sam se odlučivao igrati za Hrvatsku, sanjao sam ovo. Doći do toga je ispunjenje najljepših snova za sve nas", rekao je Rakitić na početku, prenosi Index.



"Sva ta sreća koju osjećaju ljudi od prvog dana je bilo nevjerojatno. Riječi to ne mogu opisati. To je ponos, sreća, zajedništvo, nevjerojatno. Svi smo to zajedno zaslužili. Nije to samo 23 igrača, izbornik ili stožer, to je 4 i pol milijuna ljudi koji igraju u tom trenutku. U svakoj utakmici se vidio taj neki naboj".



Rakitić je odigrao više od 70 utakmica ove sezone.



"I ja sam čuo za tu brojku. Nisam ni znao. Snage će biti i viška, kako god. To je povijesna utakmica, ne za nas 11 ili 23, nego za sve Hrvate. Sutra nismo samo nas 11 na terenu, tu smo svih nas 4 milijuna. Dao Bog malo snage i sreće da ispadne kako svi želimo".



O sucu utakmice Argentincu Nestoru Pitani.



"Jako sam sretan što je Pitana sudac u finalu. Imali smo sreću da vidimo kako je s njime protiv Danske. Osim što smo pobijedili, imao je fantastičan odnos s nama na travnjaku i u produžecima i kod penala. I on je jako bitan za nas, nadam se da poslije utakmice možemo pružiti ruku jedan drugome".



Francuska je pobijedila Hrvatsku 1998., ima li želje za osvetom?



"To moramo ostaviti iza sebe. Znamo da su oni u tom trenutku pobijedili, mi smo napravili veliki iskorak. Oni su to zaslužili, a mi to želimo napraviti u nedjelju. Prošlo je toliko godina, na nama je sada da budemo pravi i da pehar dođe u Hrvatsku".



Bi li potpisao kraj karijere ako Hrvatska osvoji zlato?



"Sve za zajednički uspjeh i uspjeh moje Hrvatske. Nitko od nas nije bitan".



O Modriću i Zlatnoj lopti: "Mi pratimo našeg kapetana, on bi i više nego zaslužio to priznanje. Nadam se da su ljudi iz FIFA-e i oni koji odlučuju svjesni toga".



O Francuzima: "Jako su ozbiljna reprezentacija, imaju svoje adute, fantastične igrače u napadu i obrani. Bit će jako teško. Najvažnije je da odigramo svoju najbolju utakmicu. Respektiramo ih maksimalno. Bit će spremni kao i mi, idemo u borbu, naša želja je ogromna. Dat ćemo sve od sebe, želimo se nametnuti. Nadam se da neće mirno spavati, da će razmišljati o nama".



Otkrio je da je imao kontakte s igračima iz francuskog tabora.



"Čuo sam se kratko s Umtitijem. Puno respektiram francusku reprezentaciju. Kao prijatelj mu, naravno, želim sve najbolje, ali ne protiv nas".



Je li se čuo s Mladenom Krstajićem?



"Čuli smo se, najviše s njim od svih koji nisu dio hrvatske reprezentacje. Za mene je jedan od najbližih prijatelja. Više mi je od brata. Pratim ga, volim ga kao dio obitelji. Želim mu puno sreće i da ovaj prvi korak koji su napravili bude poticaj za daljnji uspjeh".



Odgovorio je i na pitanje o svojoj prehrani nakon što je iz života izbacio gluten.



"U Barceloni smo imali testiranje, ranijih godina imao sam problema nakon utakmica, nisam se dobro osjećao, trebalo mi je dugo da se oporavim, napravili smo testiranje i ispalo je da imam problem s glutenom. Predložili su mi da promijenim prehranu, probao sam dva mjeseca, bila je velika promjena i došlo je do toga da mi ne paše taj gluten. To sam promijenio, navukao sam cijelu obitelj na to, jedemo samo bez glutena. Od tada se osjećam puno bolje".



Prokomentirao je i odnos s Novakom Đokovićem, koji je nakon ispadanja Srbije s SP-a rekao da navija za Hrvatsku.



"Noletu, prije svega, kapa do poda. Na Wimbledonu ja navijam za njega. Volio bih da i on dođe do finala da i on osvoji u nedjelju. Za mene je Nole fantastičan i velik sportaš, a još veći kao čovjek. Imali smo lijep susret u Miamiju, velika je osoba, želim mu svu sreću. Ako će slaviti u Wimbledonu, slavit ćemo i mi uz njega".





(24sata.info)