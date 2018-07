Reprezentativni branič Hrvatske Dejan Lovren komentirao je plasman Vatrenih u finale Svjetskog prvenstva, gdje čekaju europski doprvaci Francuzi.

"Nakon utakmice s Argentinom rekao sam da imam dobar predosjećaj. Neki su nas ismijavali, ali sada smo tu gdje jesmo. Prije Engleske su govorili da smo umorni, a bili smo svježiji u trećem uzastopnom produžetku", kazao je Lovren za službenu stranicu HNS-a.



Smatra da je ključ uspjeha reprezentacije u mentalitetu.



"Prošli smo mi Hrvati mnogo toga, uključujući i rat - a i sada imamo dosta problema u državi - no nevjerojatno je koliko imamo talentiranih sportaša, košarkaša, rukometaša, tenisača, vaterpolista. Očito imamo dobre majke i očeve. Sada ćemo valjda nešto promijeniti nabolje, svi su u Hrvatskoj ponosni. To treba doživjeti, prekrasno je", kazao je Lovren.



Prisjetio se polufinala Svjetskog prvenstva 1998. godine kada smo izgubili od Francuske te zaključio kako je sada prilika za uzvrat.



"Sjećam se kako mi je mama vikala i plakala nakon utakmice s Francuskom '98, svi su se pitali otkud se pojavio Thuram. Sada je možda naša prilika za uzvrat, no bit će teško. Francuzi su vrhunski, Mbappe je nevjerojatno brz, ali nogomet je nepredvidljiv. Oni su i prije početka bili među favoritima, nisu slučajno u europskim i svjetskim finalima", kazao je Lovren.



Osvrnuo se i na svoju sezonu - nakon što je s Liverpoolom igrao finale Lige prvaka, sad se plasirao i u finale Svjetskog prvenstva.



"Ovo mi je savršena sezona, premda nisam uspio pobijediti u finalu Lige prvaka. No, sada smo ispisali povijest s Hrvatskom. Volim Liverpool i silno sam želio uzeti taj trofej s njim, čak sam i plakao, ali osjećaj je sada drugačiji - nije isto igrati za klub i za reprezentaciju", zaključio je Lovren.





