Veznjak nogometne reprezentacije Francuske Paul Pogba je uoči finala Svjetskog prvenstva u Rusiji, koje će se igrati u nedjelju na moskovskom stadionu Lužnjiki, izjavio da je njihov protivnik Hrvatska vrlo talentovana ekipa, javlja Anadolu Agency (AA).

Paul Pogba / 24sata.info

"Možda neki misle da je Hrvatska došla do finala uz puno muke i problema, ali za mene je to znak da se radi o ekipi s velikim talentom. Hrvati sigurno žele pobijediti u finalu i staviti zvjezdicu iznad reprezentativnog grba. Ja imam na dresu zvjezdicu, ali želio bih još jednu, koju sam ja osvojio", kazao je Pogba.



Istakao je i kako je svjestan da je Luka Modrić motor hrvatske reprezentacije, dodajući kako ipak moraju dobro čuvati i druge nogometaše Hrvatske.



"Sam Modrić nije Hrvatska. Tu su još Mandžukić, Rakitić, Perišić, a i njihovi bekovi su izvrsni igrači. I zato se ne možemo fokusirati samo na zaustavljanje Modrića", rekao je Pogba.



Na kraju je naglasio da je mentalitet ove francuske reprezentacije drugačiji te da ne želi da im se ponovi situacija s Europskog prvenstva prije dvije godine, na kojem su bili domaćini.



"Kad smo prije dvije godine na Euru u polufinalu dobili Njemačku (2:0) mislili smo da smo obavili većinu posla. I u finalnu utakmicu protiv Portugala ušli smo kao da smo već prvaci. To nam se više ne smije ponoviti. Naš plan je dobiti utakmicu, ali nismo favoriti u finalu", kazao je francuski veznjak.



Podsjetimo, finale SP-a između Hrvatske i Francuske igra se na moskovskom Luzhnikiju u nedjelju s početkom u 17 sati, dok se dan ranije, na stadionu Krestovsky u Saint Petersburgu, u 16 sati u utakmici za treće mjesto sastaju Engleska i Belgija.



(AA)