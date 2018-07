Iako su nominalno imali ulogu autsajdera, u redovima Širokog Brijega nadali su se da bi barem u prvom meču 1. pretkola Evropske lige mogli savladati Domžale. Ipak, to se nije desilo, što hercegovački tim stavlja u prilično nepovoljan položaj pred revanš u Sloveniji.

Foto: Facebook

Ipak, ukoliko se uzme u obzir da su gubili 0:2, Širokobriježani mogu biti itekako zadovoljni ostvarenim remijem.



Utakmicu na Pecari puno bolje otvaraju gosti. Nakon nekoliko opasnih prijetnji, Lovro Bizjak istrčava sam pred Luku Bilobrka i u padu matira širokobriješkog vratara za vodstvo Domžala već u 12. minuti.



Potom je bivši bh. reprezentativac Senijad Ibričić kreirao nekoliko šansi za goste, da bi vodstvo slovenske ekipe udvostručio Melnjak u 26. minuti. Prethodno je “svijećom” sebi kreirao prostor za šut te majstorski poentirao za 0:2.



Do kraja poluvremena Široki je pokušao da se trgne iz šoka, ali nisu domaći uspjeli stvoriti ozbiljnije prilike.



No, već početkom drugog dijela bh. predstavnik donosi nadu svojim navijačima. Pred gol Domžala u 47. minuti iskrsnuo je pridošlica Tomislav Turčin i rutinski pogodio za smanjenje razlike na 1:2.



Ritam utakmice nakon toga se podiže, redaju se polušanse na obje strane, da bi u 83. minuti Širokobriježani došli do izjednačenja. Nakon greške gostujuće odbrane, do lopte dolazi Marković, koji obilazi golmana i upisuje se u listu strijelaca.



Mogla je domaća ekipa i do potpunog preokreta, ali Bagarić u 87. minuti glavom pogađa stativu gola Domžala.



Na kraju je ipak ostalo 2:2, što svakako daje veće šanse Domžalama, ali ako Široki odigra u revanšu kao drugo poluvrijeme na Pecari, sve je moguće…





(SCsport)