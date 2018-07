Fudbaleri Željezničara uzeli su ono po šta su došli u daleku Estoniju. Plavi su ostvarili pobjedu od 2:0 u prvom susretu 1. pretkola Evropske lige, protiv domaćeg sastava Narva Trans.

Plavi na idealan način otvaraju utakmicu. Od starta meča kreću po gol, da bi se mreža Estonaca zatresla već u 11. minuti. No, pogodak je poništen, signaliziran je ofsajd Zajmovića.



Četiri minute kasnije ipak je sve bilo čisto. Pavić je centrirao iz kornera, u šesnaestercu se najbolje snalazi Miloš Bakrač koji glavom trese mrežu domaćih, nakon što je golman Kotenko neoprezno napustio svoj položaj među stativama. Željo vodi 1:0!



Nakon toga, susret je utonuo u nešto mirniji tempo. Gosti su i dalje izgledali bolje, mada bez konkretnijih prilika. S druge strane, Proshin se mogao upisati u strijelce nakon konfuzije u kaznenom prostoru Plavih u 22. minuti, ali srećom nije se najbolje snašao.



Do kraja poluvremena nije bilo naročitih uzbuđenja, kao ni početkom drugog dijela meča. Narva se otvorila nakon 60. minute, otvorenijeg garda krenula prema golu bh. ekipe, što je Željinim fudbalerima pružilo mogućnost da prijete iz kontranapada. Ipak, pretjerano zanimljivih situacija i dalje nije bilo.



No, taman kada se činilo da je to sve od današnjeg Željinog repertoara, iznenada se ukazala šansa. Odlično je ubacio Blagojević, na pravom mjestu bio je usamljeni Šabanadžović koji poentira za 2:0 u 74. minuti!



Ispostavilo se da je to ujedno i konačan rezultat utakmice u kojoj se Narva Trans pokazala kao protivnik nedorastao viceprvaku BiH. Najbolju priliku imali su domaći u nadoknadi, ali sjajna intervencija Kjosevskog uskratila im je počasni gol.



Na koncu, ostvarena je pobjeda kojom je sarajevski klub odškrinuo vrata drugog pretkola Evropske lige.



Revanš se igra 18. jula na Grbavici.





