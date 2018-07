Hrvatska je izborila finale Svjetskog prvenstva prvi put u povijesti. U nedjelju će s Francuskom igrati za naslov prvaka svijeta. Hrvatski nogometaši su sinoć s 2:1 u produžecima pobijedili Englesku golovima Perišića i Mandžukića.

Zlatko Dalić / 24sata.info

Zlatko Dalić je dan nakon još jedne senzacionalne pobjede izašao pred novinare koji su ga dočekali velikim aplauzom.



"Mislim da smo zasluženo pobijedili, bili smo bolja momčad u drugom dijelu i produžecima. Stalno govorimo o respektu kojeg pokazujemo svim suparnicima, očekujemo da i oni pokažu respekt prema nama. Možda engleski mediji nisu pokazaali respekt prema hrvatskoj reprezentaciji, ali zaslužili smo ga, pogotovo kad pogledate u kojim klubovima igraju naši igrači. To je za njih bio dodatni motiv, međutim imali smo i mimo toga motiva za plasman u finale i da učinimo sretnima naše navijače i državu", rekao je Dalić na početku presice i nastavio brojnim inozemnim novinarima objašnjavati neočekivani uspjeh Hrvatske.



"Prijateljske utakmice koje smo igrali prije SP-a su bile izvrsno iskustvo, bilo je polemika među novinarima, ali tada sam rekao da nije bilo dobro, da igrači moraju promijeniti svoj stav i igru, da moramo biti bolji ako želimo proći skupinu na SP-u. Takve utakmice su nam jako pomogle u pohodu na finale SP-a", rekao je Dalić.



"Kad pogledate uvjete u kojima radimo i egzistiramo onda smo svjetsko čudo, fenomen!"



"S ovim finalom smo ušli u povijest kao najmanja zemlja nakon Urugvaja koja je igrala u finalu, a kad pogledate uvjete u kojima radimo i egzistiramo onda smo svjetsko čudo, fenomen! Za tri mjeseca protiv Engleske igramo u Ligi nacija, a u Hrvatskoj nemamo gdje igrati tu utakmicu. Nemamo pravi stadion. To je svjetsko čudo. Ali imamo srce, ponos, takve igrače... Ovo je jedan od najvećih sportskih uspjeha Hrvatske kao države. Imamo i druge velike sportaše, ali kad znamo koliko nogomet znači u svijetu, onda je ovo planetarni uspjeh. Ponosan sam da je pod mojim vodstvom ova reprezentacija došla do kraja. 20 godina smo živjeli u sjeni Vatrenih".



Englezi su pitali kako to da Hrvatska nema stadion za utakmicu s Engleskom u Ligi nacija.



"Za momčad kao što su Engleska i Španjolska, treba nam stadion od 40-50 tisuća ljudi da se može uživati u nogometu. Mi to nemamo i to je naš veliki problem. To sam istaknuo da znate što mi imamo, a što smo napravili. Ako nećemo sad graditi stadion, kad ćemo? Imamo talent koji nam je Bog dao, imamo karakter, ponos, ali u svemu drugom smo u debelom minusu. Ističem to da se nešto napravi jer je nogomet donio toliku radost našem narodu i mora se više pažnje posvetiti tome".



"U Europi nas ne respektiraju, a hrvatski trener rade sjajne stvari"



O svojoj trenerskoj karijeri:



"Uvijek sam išao težim putem. Nisam htio ostati u Hrvatskoj i biti prosječan trener, išao sam u svijet, tamo gdje je bilo moguće. U Europi nas ne respektiraju, a mi radimo sjajne stvari kao Hrvati. U Europi se uvijek gledaju velika imena, tako i u Aziji. Morao sam početi od malog kluba. Mladi ambiciozni ljudi koji žele raditi naprave rezultat. Krenuo sam u od malog kluba i bio najbolji trener u Aziji, službeno. Vodio sam i najveći klub stoljeća u Aziji, osvojio sam niz trofeja, igrao polufinale Azijske Lige prvaka. Ne možemo to podcjenjivati, to je veliko natjecanje i veliko iskustvo. Radio sam tamo 7 godina, vodio dva najveća kluba u Aziji. Vjerovao sam u sebe. Kad je došla ponuda hrvatske reprezentacije, nisam se ni sekunde dvoumio, znao sam da imamo sjajne igrače i da to mogu napraviti. Ništa mi nije došlo na pladnju za razliku od europsih trenera koji zbog igračke karijere i imena lako dobiju posao. Ja to nisam mogao. Hrvatski treneri rade sjajne stvari i po Aziji i po Europi, primjer su Slaven Bilić Niko Kovač. Rekao sam puno puta, dajte meni Real ili Barcelonu i bit ću prvak. Ali nas ne doživljavaju na način na koji trebaju. Pokazali smo da vrijedimo, znamo i možemo, i da smo ponosni i radišni".



"Nakon utakmice s Finskom (1:1) Hrvatska je odlučila promijeniti izbornika, imali su par imena, nazvali su me, pitali bih li bio izbornik, rekao sam da bih. Nisam pitao ni što, ni kako, ni koliko. Sjeo sam u auto i došao na aerodrom prije puta u Ukrajinu kada sam prvi put sreo igrače i ekipu. Dva dana prije utakmice u Ukrajini. Nije bilo poruka ni pregovora, odmah sam prihvatio jer mi je san bio biti izbornik svoje države i naroda. Svaki trener ima nekakav cilj, to je bio moj, i zato nije bilo dilema oko tog posla. Nisam postavljao nikakve uvjete. Kad smo prošli Ukrajinu, još sam mjesec dana radio bez ugovora. Rekao sam da čekam da prođemo Grčku jer što mi ugovor znači, ako ne prođemo na SP. Nisam se htio štititi ugovor, ali rekao sam da, ako odemo na SP, onda želim ugovor, i tako je bilo".



Trenerski uzori?



"Ne sramim se reći da mi je mentor bio Ćiro Blažević dok sam radio u klubu u Hrvatskoj. Poklopilo se da sam ga nadmašio. On je bio treći, ja sam najmanje drugi. Čast mi je da sam mogao raditi s njim i učiti od njega. Kao igrač sam prošao kroz ruke desetak trenera, pamtio sam nešto, zapisivao treninge, slagao sam svoj način rada koji sam modificirao u ovih 12 godina. Lijepo je učiti od drugih, ali treba graditi svoj način rada i u to biti siguran. Bitno je ne promijeniti stil čim negdje zapne. Puno sam naučio od bivših trenera, zahvalan sam im, ali svoj stil sam gradio sam".



"Perišić je nakon pogotka drugi igrač"



O Perišiću: "Perišić je sinoć dao gol i nakon toga je bio drugi igrač. Falilo mu je samopouzdanja, rekao sam da ćemo uz pravog Perišića biti svjetski prvaci, još nije pravi, ali možda je razlog što tražim da radi puno posla u defanzivi. Puno se troši i onda nema snage prema naprijed, ali dogovorili smo da se vraća pomagati lijevom i desnom braniču. On to sjajno radi, i to je razlog da nije na razini prema naprijed. Sad je pun sampozuzdanja i bit će pravi u finalu. Trebamo ga u najboljem izdanju, ali iza njega je teška sezona u Interu tako da ima puno olakotnih okolnosti".



O Modriću i Zlatnoj lopti: "Bio bih najsretniji da uzme Zlatnu loptu, postigao je sve u klupskoj karijeri kao nogometaš, ali mu nedostaje s reprezentacijom. Sad je došao do vrha i za njega bi to bio sjajan rezultat. Mislim da je zaslužio to igrama na SP-u".



O Nikoli Kaliniću:



"Mi smo reprezentacija koja je imala igrača manje na SP-u. Neću se na to vraćati, žao mi je da je tako ispalo, da se to desilo, ali to je sport. Neću te stvari komentirati, u finalu smo SP-a, zanimaju me samo lijepe stvari."



"Koga god stavim protiv Francuske, ne mogu pogriješiti"



O sudaru s Francuskom:



"Ovo je finale, u finalu su dvije najbolje momčadi na SP-u, koje su do toga došle sasvim zasluženo. Ovo će biti naša najteža utakmica i najteži protivnik. Znali su čuvati prednost, braniti ju, opasni su iz kontre i polukontre. Neće biti nimalo lagano sačuvati loptu, Griezmann i Mbappe su jako opasni, ali pokazali smo zajedništvo, kvalitetu, dobru formaciju i visoki presing kad izgubimo loptu, na taj način ćemo ih pokušati spriječiti".



"Bit ćemo jedina momčad na SP-u koja je igrala osam utakmica. To je teško, toliki napor, toliko truda... Ali što nam je teže, igramo sve bolje. Nije me strah za nedjelju. Francuzi imaju dan više odmora, ali i mi ćemo se odmoriti u ova dva dana. Nema opravdanja, finale je, moramo biti najspremniji, jednom u životu igraš finale SP-a, bit će nam teško, ali snaći ćemo snage i motiva da budemo dobri, iako je Francuska u prednosti".



Ko će igrati protiv Francuske:



"Moji igrači obično znaju tko će igrati, ali ja to ne govorim u javnosti. Takva mi je praksa. Imamo 22 vrhunska igrača i koga god da stavim, neću pogriješiti".



"Imali smo puno problema prije utakmice, a protiv Engleske nitko nije želio izaći iz igre"



Ima li ozljeda?



"Sinoć je bilo dosta toga, bili su veseli, ne znamo kakvo je pravo stanje, vidjet ćemo sutra. Normalno je da su slavili i opustili se malo jer 40 dana živimo u izolaciji bez obitelji, odobrio sam i oni najbolje znaju sami što je za njih dobro, a što nije. Uoči Engleske smo imali puno problema, a nijedan igrač nije želio izaći iz igre".



Hrvatska kao Grčka 2004.



"Za mene je Messi najbolji igrač na svijetu, Neymar je vrlo blizu, ali sve te ekipe koje su imale velike zvijezde u koje su polagali nadu, otišle su doma rano, a kompaktne ekipe koje su se borile za nešto su prošle dalje".



"Ne vjerujem u statistike i brojeve, vjerujem u ono što vidim i radim. Što će biti za 20 godina, ne znam. Ako ćemo o statistici, mi ne bismo bili tu gdje jesmo".



O sličnosti s Grčkom koja je 2004. osvojila Europsko prvenstvo: "Vidim sličnosti jer i te godine nitko nije vjerovao u Grčku, da je ekipa koja može biti europski prvak. Imala je težak put kao i mi. Sjećam se da je sve prolazila kroz penale ili prekide, nije bilo velikih pobjeda, imali ste njemačkog izbornika, ekipu, kompaktnost, zajedništvo. Na kraju ste zasluženo bili europski prvaci. Neka se ponovi i ove godine".



(Index)