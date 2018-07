Antonio Conte više nije trener Chelseaja. Tu su vijest danas objavili svi engleski mediji. Bivši talijanski izbornik već je mjesecima bio na rubu otkaza. Danas mu je suradnja s klubom sa Stanford Bridgea otkazana.

Antonio Conte / 24sata.info

The Sun piše kako je predsjednik Chelseaja Bruce Buck talijanskom treneru danas popodne dao otkaz uz odštetni ček od čak 9 milijuna funti, koliko bi Talijan zaradio da je odradio ugovor do kraja.



Prema pisanju engleskih medija Contea će naslijediti bivši trener Napolija Maurizio Sarri, prenosi Index.



Conte je u dvije sezone na klupi londonskog kluba osvojio FA kup i naslov prvaka, no posla ga je koštalo tek peto mjesto prošle sezone.



(24sata.info)