Bh. reprezentativac Miralem Pjanić produžio je ugovor s Juventusom te je tako otklonio sve sumnje oko eventualnog odlaska iz aktuelnog prvaka Italije.

Miralem Pjanić / 24sata.info

Pjanić je u Torino stigao 2016. godine iz Rome, a za dvije sezone u dresu Juventusa osvojio je dvije duple krune i igrao je jedno finale Lige prvaka, prenosi Klix.ba.



Bh. veznjak produžio je ugovor do 2023. godine, a podsjećamo, on je prije dvije godine kada je došao iz Rima potpisao petogodišnji ugovor sa Starom damom do 2021. godine.



Potvrda o produženju ugovora pojavila se na zvaničnom Instagram profilu Pjanića na kojem je potvrdio da je produžio ugovor.



U dresu Juventusa Pjanić je odigrao 91 utakmicu, a postigao je 15 pogodaka i dodao je 28 asistencija. U dvije sezone dobio je 21 žuti karton i nijedan crveni, a na terenu je proveo oko 7.000 minuta.





(24sata.info)