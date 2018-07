Nogometne reprezentacije Hrvatske i Engleske večeras se sastaju u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Arhiv / 24sata.info

Pobjednik večerašnjeg meča odmjerit će snage u finalu sa selekcijom Francuske koja je u utorak savladala Belgiju s 1:0 i nakon 12 godina izborila finalni meč na Mundijalu. Hrvati večeras igraju jednu od najvažnijih utakmica u povijesti, a eventualnom pobjedom prvi put bi izborili finale i nadmašili dosadašnji najveći uspjeh, treće mjesto na SP-u 1998.



Ova generacija ima talenta da prođe do finala, ali glavni problem predstavlja fizička sprema, s obzirom na to da je Hrvatska na putu do polufinala odigrala dva meča na penale. Nakon što su u grupnoj fazi osvojili prvo mjesto te ostvarili veliku pobjedu nad Argentinom, Hrvati su u "nokaut" fazi eliminirali Dance i domaćine Ruse.



Sada im slijedi meč protiv Engleske koja je bez velikih očekivanja došla na SP i napravila podvig te se prvi put plasirala u polufinale nakon 1990. Englezi su u osmini finala na penale pobijedili Kolumbiju, a potom lakše od očekivanog sa dva gola ispratili Švedsku. Sada žele napraviti iskorak te ponoviti uspjeh iz 1966. kada su igrali jedino finale u historiji.



- Mislim da niko nije ni pomislio da možemo do polufinala, ja sigurno nisam. A ako pobijedi Hrvatsku, Engleska je u finalu, nevjerovatno je uopšte izgovoriti to - navodi legendarni Alan Shearer u tekstu za BBC.



Selektor hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić istaknuo je da nemaju razloga biti nervozni i opterećeni.



- Došli smo uživati u polufinalu, veseliti se i napraviti dobar rezultat. Nije nam bitno ko je s druge stane i želimo pokazati najbolje od nas - kazao je.



Dodaje da su analizirali englesku reprezentaciju i da najveća opasnost Hrvatskoj prijeti iz prekida, s obzirom na to da je Engleska iz prekida postigla sedam od 11 golova.



- Nakon Danske i Rusije, očekuje nas drugačija utakmica i drugačiji stil. No, nama to više odgovara - naglasio je hrvatski selektor.



Za večerašnji meč po znakom pitanja je nastup Šime Vrsaljka. On se pojavio na jučerašnjem treningu, ali još nije poznato da li će biti spreman za utakmicu.



- Mi želimo 100 posto spremne igrače. Iza nas je pet teških utakmica što je uzelo danak, ali nema alibija i opravdanja. Došli smo u polufinale. Mi se nismo potrošili, mi ćemo se tek potrošiti - naglasio je Dalić.



Vrsaljko je u četvrtfinalu protiv Rusije povrijedio koljeno. Što se tiče Subašića, on bi trebao biti spreman, ali je posljednji trening propustio Ante Rebić zbog problema s vratom.



Utakmica između Hrvatske i Engleske igra se od 20 sati na stadionu Lužnjiki.



Pobjednik će se u nedjelju u finalu sastati s Francuskom, dok će poraženi iz večerašnjeg meča u subotu protiv Belgije igrati susret za treće mjesto.



(FENA)