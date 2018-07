Selektori Francuske i Belgije, Didier Deschamps i Roberto Martinez, otkrili su svoje utiske nakon susreta polufinala Svjetskog prvenstva u Rusiji nakon kojeg su Trikolori prošli u veliko finale.

Didier Deschamps / 24sata.info

“Ovo je nešto izuzetno, veliki uspjeh. Veoma sam sretan zbog svojih igrača koji, iako su mladi, pokazali su karakter i mentalitet. Bilo je teško. Čestitam Umtitiju na golu koji je bio veoma lijep. Odradili smo mnogo toga u defanzivi, a mislim da smo mogli postići još jedan pogodak na kraju. Još uvijek nismo prežalili finale od prije dvije godine, pa smo zbog toga veoma ponosni i želimo to ispraviti u Rusiji”, rekao je selektor Francuske nakon duela protiv Belgije.



S druge strane, Roberto Martinez se osjeća vrlo razočaranim, iako smatra da su njegovi igrači dali sve od sebe do posljednjeg momenta.



“Veliko razočarenje za naš tim. Duel je bio tvrd i zatvoren, kao što smo očekivali. Odlučio je na kraju detalj. Generalni stav je da su igrači dali sve od sebe do posljednje sekunde, što se mora zapamtiti. U fudbalu samo jedan tim može pobijediti. Korner je danas bio presudan. Ponosan sam, ali i razočaran”, rekao je Martinez.



(SCsport)