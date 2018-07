Došli smo uživati u polufinalu, veseliti se i napraviti dobar rezultat. Nije nam bitno tko je s druge strane, poručio je hrvatski selektor Zlatko Dalić na posljednjoj novinarskoj konferenciji uoči sutrašnjeg moskovskog meča protiv Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Foto: Reuters

"Nemamo razloga biti nervozni i opterećeni, došli smo uživati u polufinalu, veseliti se napraviti dobar rezultat. Nije nam bitno tko je s druge stane i želimo pokazati najbolje od nas", kazao je hrvatski strateeg.



Dalić je naglasio kako hrvatska reprezentacija već godinama nije imala adekvatan rezultat kvaliteti svojih igrača. "Ovaj rezultat ne smije biti iznenađenja s obzirom na kvalitetu naših igrača. Dugo vremena je ovo bila osporavana generacija, ali dokazali su i pokazali svoju kvalitetu na ovom svjetskom prvenstvu."



Hrvatski stožer je dobro analizirao englesku reprezentaciju i nije im promakao podatak da je Engleska sedam od svojih 11 golovaa zabila iz prekida. "Održali smo dva sastanka s igračima tijekom kojih smo analizirali suparnika. Znamo od kuda i kako nam prijeti najveća opasnost. Nakon Danske i Rusije, očekuje nas drugačija utakmica i drugačiji stil. No, nama to više odgovara", dodao je.



Još jednom se osvrnuo na sjajne predstave koje Luka Modrić pruža na Svjetskom prvenstvu rekavši:



"Luka Modrić dugi niz godina pokazuje svoju kvalitetu, karakter i želju. Osvojio je sve što se može osvojiti, ali s reprezentacijom nema veliki rezultat. Ovo mu je možda i posljednje SP i drago mi je da je ušao u polufinale i da je među kandidatima za Zlatnu loptu. Ovo je period kada Luka možda igra i najbolji nogomet u karijeri, posebno u reprezentaciji. Ali i ostatak momčadi igra dobro, mi smo rezultat napravili kao momčad, kao ekipa".



Dodao je kako situacija s Šimom Vrsaljkom još uvijek nije posve jasna.



"Danas ćemo vidjeti na treningu što će biti, mi želimo 100 posto spremne igrače. Iza nas je pet teških utakmica što je uzelo danak, ali nema alibija i opravdanja. Došli smo u polufinale. Mi se nismo potrošili, mi ćemo se tek potrošiti."



Strane novinare je zanimalo kako je moguće da tako mala zemlja kao što je Hrvatska bilježi sjajne rezultate u sportu. "Mi smo takva zemlja, kod nas je sve moguće. U Hrvatskoj ima četiri milijuna izbornika, četiri milijuna trenera i igrača. Sada je cijela zemlja na ulici i slavi naš usjeh", rekao je Dalić, ali i naglasio: "Međutim, infrastruktura i uvjeti u kojima rade naši igrači su nezamislivi i to je neuporedivo. Nose nas talent, naboj i emocije."



Iskreno je priznao kako si ne može zamislit kako bi naš narod proslavio titulu svjetskog prvaka. "Nakon 20 godina smo ponovo tamo gdje nam je mjesto. Nogomet je u Hrvatskoj učinio i donio puno sreće. Ne mogu zamislit što bi se dogodilo da postanemo svjetski prvaci", prenosi Hina.



Dalić se želio zahvaliti Rusima na sjajno organiziranom prvenstvu i pažnji i ljubaznosti kojom ih domaćini obasipaju. "Zahvalni smo na svemu što smo u posljednjih mjesec dana doživjeli u Rusiji. Pažnju i ljubaznost smo osjećali na svakom koraku. Za nas će to biti prekrasan doživljaj bez obzira kako sve završilo."



(24sata.info)