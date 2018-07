Saznali smo ime prvog finaliste Svjetskog prvenstva u Rusiji, a to je selekcija Francuske koja je minimalnim rezultatom 1:0 slavila protiv Belgije u sadržajnom, ali ne toliko efikasnom duelu polufinala.

Foto: Agencije

Dvije izvrsne selekcije prepune zvijezda evropskog fudbala privukle su mnogo pažnje i prije početka duela koji je prilično opravdao očekivanja.



Duel je bolje otvorila Belgija koja je na startu utakmice kontrolisala posjed lopte i igru na sredini terena. Na prvu priliku čekali smo do 16. minute, a ona je bila odlična. Eden Hazard je prošao po lijevoj strani i šutirao nisko, no to je otišlo neposredno pored gola Huge Llorisa.



Golman Tottenhama je u 22. minuti spasio svoj gol kada je fantastično iz okreta šutirao njegov saigrač iz kluba, Toby Alderweireld, no lopta je završila u korneru za Belgijance.



Do kraja prvog dijela i Francuzi su upisali jednu ozbiljnu šansu. Mladi bek Benjamin Pavard je šutirao u 40. minuti iz blizine, ali se ovaj put itakao golman sa druge strane, Thibaut Courtois. Bez golova se otišlo na odmor.



Francuzi bolje otvaranje drugog dijela nisu mogli zamisliti. Igrao se 51. minut kada je Samuel Umtiti pogodio nakon odlično izvedenog kornera Antoinea Griezmanna. Fudbaler Barcelone je nadvisio Marouanea Fellainija i iz ne toliko lagane pozicije matirao Courtoisa.



Fellaini se mogao iskupiti 15 minuta kasnije, pošto je vrlo dobro šutiorao glavom, ali je lopta otišla pokraj lijeve stative Huge Llorisa. Nakon primljenog gola Belgijanci su još ofanzivnije krenuli ka golu svog protivnika. Imali su konstantno veći posjed lopte, ali to im nije pomoglo da se domognu toliko željenog finala.



Sudijsku nadoknadu susreta obilježile su kontre Francuza koji su mogli i udvostručiti prednost. Ipak, Antoine Griezmann nije uspio pogoditi iz odlične pozicije čime bi zapečatio sudbinu ambicioznih Belgijanca. Ostalo je 1:0 čime je Francuska izborila finale Svjetskog prvenstva u kojem će igrati protiv boljeg iz sutrašnjeg duela Hrvatska – Engleska.



(SCsport)