Aktuelna uprava tuzlanske Slobode na početku mandata naslijedila je milionske gubitke zbog kojih joj je dvije posljednje sezone licenca za nastup u Premijer ligi visila o koncu.

Predsjednik kluba Senad Mujkanović kaže kako je nevjerovatno da je jedan premijerligaški klub mogao nastupati u situaciji ogromnih gubitaka, blokiranog računa i loše organizacije, što je naslijedio UO s njim na čelu.



"Preuzeli smo klub prije 22 mjeseca i mogu reći da problemi koje smo rješavali isisavaju život iz čovjeka. No, srećom, vrlo blizu smo da se izvučemo iz okova gubitaka. Ono što je ostalo, sitno je i rješivo. U stvari, imamo samo dva veća duga, ali i rješenja kako da ih eliminišemo", kaže Mujkanović za Fenu.



Jedan od dugova je prema bivšem predsjedniku Fuadu Barakoviću. Radi se o osobi, kaže Mujkanović, koja je veoma korektna prema Slobodi i koja je dobar dio duga na ime kamata otpisala, a ostalo će se vraćati u ratama.



Drugi veliki dug od oko 230.000 KM odnosi se na firmu „Arkada“, na ime postavljanja sjedišta na tribinama.



"Taj je dug napravila jedna od uprava prije desetak godina i s nama nema nikakve veze. Ali, naslijedili smo ga. Jedan od naših zahtjeva Gradskoj upravi Tuzla jeste da oni preuzmu dug prema Arkadi. Tim više što Sloboda nije vlasnik stadiona, nego je to Grad Tuzla, odnosno JU Gradski stadion Tušanj. Zašto bismo mi platili dug za stolice, a igramo, da tako kažem, na tuđoj zemlji", smatra Mujkanović.



Slobodi treba pomoći da stogodišnjicu dočeka u boljem ambijentu od sadašnjeg. Kaže da je među brojnim sudskim presudama protiv Slobode i dio koji se odnosi na troškove prevoza ekipe na utakmice i pripreme.



"Mnogi manji klubovi od Slobode imaju autobus, a mi nemamo. Smatramo da bi taj trošak kroz redovno poslovanje mogao podnijeti kolektiv JU Gradski stadion Tušanj i čak zaposliti vozača kao svog radnika. Ne radi se o astronomskoj sumi, nego od 60 do 70 hiljada maraka, a vjerujem da to oni mogu podnijeti – mišjenje je predsjednika Crveno-crnih.



Stadion Tušanj sada će koristiti dva premijerligaša, Sloboda i Tuzla City. Osjeća se potreba za poboljšanjem uslova na stadionu, pogotovo kada je riječ o pomoćnom stadionu, koji bi trebao biti slijedeća veća investicija.



"Da bi sačuvali glavni teren, pripreme smo obavili skoro u cijelosti u Bukinju. Naš pomoćni teren sa vještačkom travom je u vrijeme velikih vrućina skoro neupotrebljiv, čak zdravstveno štetan. Tamo se mora postaviti rasvjeta da bi se moglo trenirati noću. To je važno i sa zdravstvenog aspekta", ističe predsjednik Slobode.



Dodaje da je od Saveza dobijeno 90 reflektora, a uprava Javne ustanove trebala bi obezbijediti uslove za četvrti stepen rasvjete, odnosno za međunarodne utakmice na glavnom igralištu.



"Na pomoćnom igralištu odgovarali bi rasvjeta i drugog stepena. Možda se mogu iskoristiti postojeće sijalice, a u tom slučaju taj teren bi se mogao više i racionalnije koristiti", zaključio je Mujkanović, uz napomenu da bi se invesiticija isplatila, ali je, ipak, finansijski teško breme da bi ga, uz ostale probleme, riješila samo Sloboda.



