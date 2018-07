Zlatko Dalić, selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske, na Svjetskom prvenstvu u Rusiji proživljava najsvjetlije trenutke trenerske karijere, ali tvrdi da najveće zasluge za uspjehe imaju igrači, te da se ne žele zaustaviti u polufinalu protiv Engleske.

Zlatko Dalić / 24sata.info

Britanski mediji navode da Hrvatsku u srijedu uvečer u Moskvi očekuje drugo polufinale Svjetskog prvenstva u istoriji, a da će im veliki rival biti Engleska.



"To što smo među najbolje četiri reprezentacije na svijetu je iznenađenje, u redu, to je čudo, ali zašto ne bismo bili među polufinalistima? Moramo vjerovati u sebe. Imamo sjajne igrače, imamo veliki potencijal, tako da to nije čudno. Ovo je za mene najljepši period u trenerskoj karijeri, ono o čemu sam sanjao, pogotovo nakon načina na koji sam došao. Ipak, za ove uspjehe najveće zasluge idu našim igračima", prenose britanski mediji Dalićeve riječi.



Hrvatski selektor naglašava da ih je do polufinala dovelo to što su svi u reprezentaciji kao velika porodica.



"Svako od njih je sjajan. Međutim, postoje i ljudi oko mene, stručni štab koji radi sa mnom. Svi mi živimo kao porodica ovih 45 dana i svako ima svojih zasluga. Zato sam stvarno sretan i ne bih želio da se ovdje zaustavimo", naglašava Dalić.



On smatra da je defanizvni stil Islanda u trećem kolu grupne faze, Danske u osmini finala, a potom i Rusije u četvrtfinalu ugušio kreativnu igru njegove reprezentacije.



"Igrali smo dva puta po 120 minuta u šest dana i potrošili se nevjerovatno mnogo i psihički i fizički. Za to je bilo potrebno mnogo energije. Nemamo puno vremena, a moramo biti spremni za Englesku", priča Dalić i dodaje:



"Imali smo tri teške utakmice s protivnicima koji ne gaje naš stil igre. To su odbrambeni timovi, koji igraju sa dosta dugih lopte preskačući igru, i to nam nije odgovaralo. Ali, drago mi je što smo pokazali snagu u takvim utakmicama i prilagodili se njihovom stilu. Igrali smo najbolje što možemo i na kraju dobili te utakmice. Nadam se da ćemo protiv Engleske konačno doći do našeg stila igre i da će to biti naša utakmica."



Polufinalni duel Mundijala u Rusiji između Hrvatske i Engleske igraće se 11. jula na stadionu Luzhniki u Moskvi s početkom u 20 sati.





