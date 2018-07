Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i doskorašnji igrač tuzlanske Slobode Darko Todorović popisao je ugovor s Red Bull Salzburgom na pet godina, saznaje Fena.

Informaciju su Feni potvrdili u FK Slobodi, ali i u menadžerkoj agenciji „Klub-7“, uz napomenu da o detaljima ugovora ne mogu govoriti, jer je takav dogovor s austrijskim klubom.



- Mogu samo reći da je ugovor potpisan 28. juna, ali da iz određenih razloga Todorović još nije službeno predstavljen kao član trostrukog prvaka Austrije i prošlogodišnjeg polufinaliste Evropske lige. Zvanično predstavljanje najavljeno je za danas – izjavio je Feni Todovorićev menadžer Ahmed Hasanović.



Darko Todorović karijeru je i počeo upravo u nogometnom klubu Tuzla-7 i igrao je do šesnaeste godine.



U Slobodu je prešao u martu 2013. godine, zajedno s velikim brojem članova nogometne škole spomenutog kluba. Pozivan je u U-15 i U-17 reprezentaciju BiH.



- Todorović je u Slobodu došao kao U-17 reprezentativac i imao je samo uspon u karijeri. Prošao je i ostale selekcije BiH da bi ove godine zaigrao i za A selekciju - napominje Hasanović.



Dodao je da nema pravo govoriti o finansijskim detaljima ugovora, ukoliko visini transfera ne objavi novi klub.



- Mogu samo reći da u ugovoru nema klauzule koja predviđa mogućnost da Todorovića ustupe drugom klubu na pozajmicu, a hoće li se to desiti, odluku će donijeti čelnici Red Bull Salzburga - zaključio je Hasanović.



Todorović je imao ugovor sa Slobodom do 2020. godine, pa se pretpostavlja da će „crveno-crni“ dobiti značajna sredstva na ime obeštećenja, kao i određeni procenat od eventualnog budućeg transfera.





