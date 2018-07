Završna faza Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji počinje večerašnjim polufinalnim duelom između selekcija Belgije i Francuske, dok će se u drugom polufinalu sutra sastati Engleska i Hrvatska.

Vahidin Musemić / 24sata.info

Legenda Fudbalskog kluba Sarajevo Vahidin Musemić smatra da su se sve ekipe zasluženo našle u polufinalu takmičenja, a volio bi da Francuska osvoji naslov prvaka.



- U Francuskoj sam igrao i gajim simpatije prema toj zemlji, tako da bih volio da oni osvoje titulu prvaka. Sve ekipe koje su došle do polufinala su pokazale kvalitet, tako da je teško prognozirati ko bi mogao ući u finale. Odlučit će mnogo faktora, od fizičke spreme, taktike, pa do sreće, a sve se to dešava tokom jedne utakmice u kojoj je sve moguće - rekao je Musemić u izjavi za Fenu.



Ističe da je eliminacija Brazila u četvrtfinalu iznenađenje, ali da je Belgija u tom meču pokazala da je zrela za velike rezultate. Hrvatskoj i Engleskoj dao je podjednake šanse za plasman u finale.



- Belgija je individualno izvanredna ekipa, pokazali su to u prethodnim utakmicama i možda su najveći favorit za titulu, ali Francuska je također veoma jaka selekcija i mislim da će nijanse odlučiti pobjednika. Hrvatska je također odlična ekipe s velikim šansama za finale, ali neće im biti lako protiv Engleske koja je pokazala visok intenzitet igre i zavidnu fizičku spremu - rekao je Musemić.



Dodaje da su gledaoci na SP-u u Rusiji mogli vidjeti mnogo dobrih i zanimljivijih utakmica, te da u konačnici mogu biti zadovoljni.





(FENA)