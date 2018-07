Emre Can je zvanično predstavljen kao novi fudbaler Juventusa, a nije krio oduševljenje dolaskom u najtrofejniji italijanski klub.

Foto: Juventus.com

“Prvi utisci o klubu su veoma pozitivni, odmah se može zapaziti da je Juventus ogroman. Sami Khedira mi je već rekao koliko je klub veliki, sretan sam da sam ovdjee. Moj prvi trener je bio Italijan, kada sam imao šest ili sedam godina je rekao da ću jednog dana igrati za Juventus, on je veliki Juventino. Tada su za Juventus igrali Alessandro Del Piero i Pavel Nedved. Mentalitet Juventusa podrazumijeva osvajanje titula, poklapa se sa mojim mentalitetom. Ovdjee sam zbog osvajanja titula. Istina je da mogu igrati na mnogo pozicija, ali se najbolje osjećam u veznom redu. Naravno, trener odlučuje, ja samo želim da pomognem timu i pružim maksimum. Istina je da sam imao mnogo ponuda ostalih velikih klubova, ali sam došao ovdje, jer Juventus ima velike i veoma ambiciozne ciljeve, zato što se radi o ogromnom projektu čiji dio želim da budem. Liga šampiona? Ona je svakako cilj, ali mislim da je Serie A primarni cilj.”



Turčin, koji je kao slobodan igrač stigao iz Liverpoola prokomentarisao je i mogućnost da u novoj sezoni igra sa Ronaldom, koji je na pragu prelaska u redove torinskog giganta.



“Mislim da bi bilo dobro igrati sa igračem kao što je Cristiano Ronaldo, ali ja ne znam da li je klub u kontaktu sa njim. Ja sam fokusiran na svoju novu avanturu, a naravno, ako dođe to će biti odlično”, izjavio je Can.





(SCsport)