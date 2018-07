Talijanski golman Gianluigi Buffon danas je zvanično predstavljen u Parizu kao novi igrač PSG-a, a na prvoj konferenciji za medije istakao je da se raduje novoj avanturi i svemu što ga čeka u glavnom gradu Francuske.

Foto: AFP

Buffon je rekao da je kontakt s PSG-om uspostavljen u maju, a razlog zbog kojeg je prihvatio ponudu jeste u činjenici da vjeruje kako će napredovati i kao čovjek i kao igrač.



"Uzbuđen sam uoči nove avanture, osjećam u ovom gradu i klubu strašnu ambiciju i energiju i mogu reći da sam sretan što sam ovdje. PSG me kontaktirao u maju i bilo je to veliko iznenađenje za mene, razmišljao sam u nekoj drugačijoj budućnosti i prihvatio sam ponudu. Zaključio sam da ću napredovati i kao čovjek i kao igrač", rekao je Buffon, prenosi Klix.ba.



Na pitanje koliko će još igrati Buffon nije želio dati odgovor, a novinare je zamolio da mu ubuduće ne postavljaju ta pitanja.



"Ne znam koliko ću još igrati, ne zamaram se tim pitanjem. Prešao sam 40 godina, a bio sam u nacionalnoj reprezentaciji, tako da se nadam da me to više nećete pitati. Igrat ću dok god mi tijelo bude to dopuštalo", rekao je Buffon.



Bivši golman Juventusa dodao je da mu trofej Lige prvaka više nije opsesija i da u PSG nije došao samo s ciljem da pokuša osvojiti ovo takmičenje.



"Liga prvaka mi više nije opsesija, a kazna koju sam dobio sigurno nije utjecala na to da li ću doći u PSG ili ne. Ljutnja je prošla i prihvatio sam kaznu. Što se PSG-a u Ligi prvaka tiče, začudilo me da nisu uspjeli daleko dogurati u tom takmičenju. No, uvijek treba vremena. Ove sezone ne razmišljam isključivo o Ligi prvaka. Bilo bi kobno na početku razmišljati samo o jednom cilju", smatra Buffon koji je na kraju odgovorio na pitanje vezano za sami finiš Svjetskog prvenstva.



"Mislim da je Francuska najkvalitetnija ekipa u Rusiji i da će osvojiti naslov", završio je Buffon.







(24sata.info)