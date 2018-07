Nogometaši Zrnjskog otputovali su u ponedjeljak u Trnavu, gdje će za dva dana protiv slovačkog prvaka Spartaka odigrati prvi susret prvog pretkola Lige prvaka.

Foto: FENA

Uoči polaska na put trener Ante Miše kazao je kako je zadovoljan obavljenim pripremam, dodavši kako vjeruje da njegova momčad ima snagu i kvalitetu proći prvu europsku prepreku.



- Imali smo dobre protivnike koji su nam bili idealna provjera za utakmicu protiv Spartaka iz Trnave. To su ekipe koje su slične po kvaliteti i fizičkoj snazi, i te utakmice pokazale su da se mi s pravom možemo nadati prolasku u drugo pretkolo - kazao je Miše.



Dodao je kako je primarni cilj postići gol u Trnavi.



- Zrinjski igra napadački nogomet. Neću reći da se ne znamo braniti, znamo se braniti, ali primarni cilj je ostvariti povoljan rezultat, postići gol, jer s golom ili bez gola to je drukčija priča - istaknuo je.



Strateg "Plemića" na put je poveo 19 igrača: Ivan Brkić, Antonio Soldo (vratari); Marin Galić, Hrvoje Barišić, Neven Laštro, Pero Stojkić, Slobodan Jakovljević, Advan Kadušić (braniči); Frane Čirjak, Semir Pezer, Ognjen Todorović, Ismar Hairlahović, Marko Perišić, Marko Bencun, Edin Rustemović, Miloš Filipović, Nemanja Bilbija (vezni); Miloš Aćimović, Toni Jović (napadači).



Utakmica se igra u srijedu, 11. srpnja, s početkom u 18 sati. Izravni prijenos utakmice iz Tranave imat će televizija Arenasport BiH. Uzvrat je na programu 18. srpnja u Mostaru, u 19 sati.



Pobjednik ogleda igrat će u drugom pretkolu Lige prvaka protiv Cork Cityja (Irska) ili varšavske Legije (Poljska), dok poraženi natjecanje nastavlja u kvalifikacijama Europske lige, i to protiv boljeg iz ogleda Kukešija (Albanija) i Vallette (Malta).





(FENA)