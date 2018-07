Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Moskvu gdje će u srijedu igrati polufinale protiv Engleza. Izbornik Dalić prvi put nakon jučerašnje pobjede protiv Rusa drži konferenciju za medije.

Zlatko Dalić / 24sata.info

"Sad ćemo se početi baviti Engleskom, dobrim i lošim stranama. Čim su u polufinalu, dobri su. Imaju puno mladih igrača, lako su dobili Švedsku i sigurno će nam biti teško. Respektiramo ih, ali o nekim konkretnim stvarima pričat ćemo nakon analize. No koliko god imamo respekt prema svima, svjesni smo da smo jaki i ne bojimo se nikoga, pa ni Engleske, kazao je Dalić.



"U zadnjih šest dana odigrali smo dvaput po 120 minuta, puno smo se potrošili u te dvije utakmice. Sigurno je da će to biti problem jer je utakmica protiv Engleske već za tri dana, ali napravit ćemo sve da se oporavimo. Neće nam biti lako, ali nakon prolaska u polufinale dobili smo elan i snagu i siguran sam da ćemo pronaći energiju za srijedu", rekao je Dalić.



"Problema imaju svi, neki nisu spavali, neki su se umorili, neki nisu... Problem su i ta putovanja, ali stalno pronalazimo novu snagu. Do Moskve smo došli teškim putem, s puno truda i muke. Ovo nam je svima bio san. Da, u Moskvi smo, među četiri najbolje reprezentacije na svijetu, zašto se čudimo tome? Pa imamo kvalitetu za to, ovdje smo zasluženo. Već sam rekao, veliki frajeri su otišli doma, ostali su 'šljakeri', velike i dobro organizirane momčadi", kazao je Dalić, pišu 24 sata.





(24sata.info)