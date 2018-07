Nakon katastrofe koju je Njemačka doživjela u Rusiji na Svjetskom prvenstvu na koje je došla kao aktuelni šampion svijeta, a otišla pognute glave, nastavljene su priče o tome koliko je prisustvo Mesuta Ozila u reprezentaciji zapravo smetalo samom timu.

Foto: 24sata.info

Prije polaska u Rusiju mnogo kontroverzi je u njemačkom štabu izazvala fotografija Ozila i predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Navijači su bili za to da Ozil ne ide na Mundijal.



Ozilov otac, Mustafa Ozil, poziva svog sina da okonča reprezentativnu karijeru.



“Da sam ja na njegovom mjestu rekao bih: ‘Hvala, bilo je dosta’. Slomljen je, razočaran i uvrijeđen, da uvrijeđen, njegovi navijači su ga izviždali pred odlazak na Svjetsko prvenstvo i on ne možda razumije zbog čega je to tako. Nije uvijek morao da se brani. Igrao je za reprezentaciju devet godina i postao je svjetski šampion. Uvijek su svi govorili kada se pobijedi – pobijedili smo zajedno. Sada kada smo izgubili izgubili smo zbog Ozila. Izviždan je i stavljen na stub srama i potpuno razumijem da je uvrijeđen. Mesut je godinama bio primjer. Ova situacija je potpuni apsurd. On voli Njemačku i mnogo puta je pokazao svoju lojalnost i mislim da je ovo zaista apsurdna situacija. On je povučena osoba, skoro pa mogu da kažem da je stidan. Kako je mogao da odbije ako ga je Erdogan pitao da se fotografišu. On je sportista i samo želi da igra fudbal. Nema veze sa politikom i zbog toga nije ni mislio da će ova fotografija izazvati loše reacije”, rekao je Ozilov otac.





(SCsport)