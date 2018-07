Međunarodna nogometna federacija (FIFA) pokrenula je istragu protiv hrvatskog braniča Domagoja Vide zbog njegovog videa koji je zajedno s Ognjenom Vukojevićem snimio nakon pobjede protiv Rusije u četvrtfinalu SP-a u Sočiju, a jedna od mogućih kazni je i suspenzija hrvatskog reprezentativca na dvije utakmice.

Domagoj Vida / 24sata.info

Izvor iz Fife navodno je potvrdio kako "traje prikupljanje svih relevantnih informacija i dokaza vezanih za događaje s te utakmice te da do završetka tog procesa nije moguće davati bilo kakve komentare", prenosi Hina.



Hrvatski branič, koji je četiri godine igrao za kijevski Dynamo, u video poruci viče "Slava Ukrajini," a to je uzvik koji koriste ukrajinski vojnici u borbi za cjelovitost Ukrajine.



Vukojević, koji je također igrao u Ukrajini, a sada je skaut kijevskog Dynama, u poruci dodaje: "Ovo je pobjeda za Dinamo i za Ukrajinu".



Video poruka je odmah postala viralna u Rusiji, izazvavši velike prosvjede. Zanimljivo, odmah nakon što je video objavljen na facebook stranici jednog ukrajinskog novinara u središtu Moskve su uzvikivane anti-hrvatske poruke.



Ako Fifina istraga dovede do Vidina kažnjavanja, stoper hrvatske vrste mogao bi biti suspendiran na dvije utakmice, te najmanje 5.000 švicarskih franaka. To bi značilo da je za njega ovo SP zvršilo i da neće nastupiti u polufinalu te kasnijem eventualnom finalu ili susretu za treće mjesto.



Članak 3 Fifina disciplinskog pravilnika zabranjuje "isticanje političkih slogana u bilo kakvom obliku", dok u članku 54 stoji da "svatko tko provocira javnost za vrijeme utakmice dobiva suspenziju na dvije utakmice i kažnjava ga se novačno s najmanje 5.000 švicarskih franaka".



Zbog sličnog postupka, Fifa je Švicarce Granita Xhaku i Xherdana Shaqirija kaznila novčanom kaaznom. Švicarski dvojac albanskih korijena je kažnjen zbog nesportskog ponašanja na utakmici sa Srbijom. Kažnjeni su jer su golove slavili simboličnim pokazivanjem albanskog dvoglavog orla tijekom utakmice sa Srbijom.



U Hrvatskom nogometnom savezu se, zasada, nisu oglasili o ovom slučaju, dok je Vida poručio kako se šalio.

HNS je do sada na ovom Svjetskom prvenstvu dva puta kažnjen. Nakon utakmice s Danskom HNS je kažnjen sa 70.000 švicarskih franaka, zbog prikazivanja pića neovlaštenog proizvođača, dok je Danijel Subašić dobio upozorenje zbog majice s likom Hrvoja Ćustića koji je tragično preminuo u Zadru 2008. godine, nakon što je za vrijeme utakmice glavom udario u betonski zid.



Iz Fife su poručili kako je Subašić prekršio pravilo prema kojem se na opremi ne smiju prikazivati osobne poruke.



HNS je kažnjen i sa 13.000 švicarskih franaka zbog sudjelovanja hrvatskih navijača u tučnjavi te zbog bacanja predmeta na teren za vrijeme utakmice protiv Argentine.







(FENA)