Porazom od Hrvatske u četvrtfinalu reprezentacija Rusije je zavšrila svoje učešće na SP.

"Vatreni" su bili bolji poslije izvođenja penala 4:3, dok smo prije toga vidjeli 4 gola, po dva na obje strane — po jedan u regulanom dijelu meča i po jedan u produžecima.



Poslije napornog i teškog meča, selektor reprezentacije Rusije u fudbalu Stanislav Čerčesov izjavio je da je u ovom trenutku nemoguće prognozirati da li će ostati na toj funkciji nakon Svjetskog prvenstva u fudbalu. Rusi su na domaćem terenu došli do najboljeg rezultata u istoriji svog učešća na svjetskim fudbalskim šampionatima, plasmanom se u četvrtfinale.



"Sada je potrebno da sve pažljivo analiziramo. U timu se događaju promjene, ne može se unaprijed nešto planirati. Od prve sekunde smo znali, kada smo stupili u reprezentaciju, šta želimo. I to smo postigli. I nadamo se da ćemo u budućnosti uspjeti da napravimo još jedan korak naprijed", rekao je Čerčesov nakon meča.



Čerčesov je rekao i da je ruski tim želio da ide do finala, koje će biti održano 15. jula, a njegov poraz je uporedio s demobilizacijom.



"Ne mogu da kažem da li smo skočili previsoko. Spremali smo se za turnir, izučavali detalje, Kup konfederacija nam je pomogao u tome. Sami ste vidjeli da je posao koji je tim obavio dao rezultate. Osjećamo se kao vojnici pozvani u armiju. Danas smo bili demobilisani. Ali želimo još da služimo i da se borimo. Demobilizacija nas je razočarala. Voljeli bismo da smo služili otadžbini do 15. jula", rekao je Čerčesov, prenosi Sputnjik.





