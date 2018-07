Andrej Kramarić protiv Rusije je zabio prvi gol na Svjetskom prvenstvu i pomogao Hrvatskoj proći u polufinale, u kojem ju čeka Engleska.

Arhiv / 24sata.info

Hrvatski su nogometaši Kramarićevim golom nadoknadili gol zaostatka u prvom poluvremenu, a u produžecima je povela i ispustila prednost za konačnih 2:2 i jedanaesterce.



"Lakše je igrati nego gledati ovakvu utakmicu. Bio sam zadnjih pola sata na klupi, kao i prošlu utakmicu. Nervoza je velika, a dok igraš si više koncentriran na događanja na terenu. Ponosni smo na sve što smo napravili. Želimo napraviti najbolji rezultat u povijesti hrvatskog nogometa. Drago mi je što se moja obitelj i prijatelji vesele, svi koji su bili uz mene cijeli život, i da se navijači vesele, da pobjegnu malo iz hrvatske stvarnosti", rekao je Kramarić pa dodao:



"Rusi me nisu iznenadili. Očekivao sam ovakvu utakmicu. Nije bilo lako zbog njihovih navijača. Nakon prvog gola su nam prošle neke loše misli kroz glavu, ali brzo smo zabili za 1:1. Poslije smo trebali završiti utakmicu. Imali smo sreće".



"Ovaj gol ću sigurno pamtiti, ne zabija se svaki dan na SP-u. Sretan sam i ponosan, ali može to još bolje, treba to iskreno reći. Opet nije to bila neka bajna utakmica, ali ljudi će pamtiti rezultat", rekao je Kramarić pa se osvrnuo na Engleze.



"Bit će teško protiv Engleske, imaju super momčad. Bit će zanimljivo, pa nek opet prođemo na penale. Za mene su oni bili jedni od favorita jer su mladi, motivirani, ne vidim kod njih niti jednu `glumačku` zvijezdu. Svi igraju pošteno do kraja, brza su momčad i neće nam biti lako. No, borit ćemo se kao svaki put do sada".

(Index)