Uoči zadnjeg penala, Zlatko Dalić odšetao je s travnjaka, ostavio igrače iza leđa Ivana Rakitića i sjeo na klupu.

Hrvatskoj je trebao još jedan gol iz penala za polufinale SP-a Zabio je Ivan Rakitić, koji je Hrvatskoj na isti način donio pobjedu nad Danskom, a Dalić je počeo plakati u zagrljaju svog pomoćnika Ognjena Vukojevića.



"Tijekom prva četiri penala bio sam uz dečke. Ona je došao Ogi i odveo me na klupu jer smo tako gledali zadnji penal protiv Danske. I zabili smo. Počeo sam plakati nakon Rakitićevog gola, od sreće, od tereta, od pritiska, ma ne znam ni ja od čega", rekao je presretni Dalić nakon pobjede nad Rusima.



Hrvatska je preživjela novu dramu i izborila polufinale s Engleskom u Moskvi.



"Hvala igračima na borbi i htijenju, hvala dragom bogu, sami sebi smo pokidali živce, ali ovako je slađe. Idemo dalje"



Hrvatska je napala Ruse s četiri napadača, ali baš ništa nije išlo prema planu.



"Krenuli smo s više napadača kako bismo ih probili, ali nije išlo, naš glavni igrač bio je Subašić. U drugom dijelu smo diktirali tempo i stvarali šanse. Imali smo problema, ali sve ćemo to sada zaboraviti. Ovo je strašno, Hrvatska je u polufinalu SP-a", došlo je izborniku u glavu u jednom trenutku.



"Znam da su ljudi u Hrvatskoj šoku i da se vesele. Trebalo je preživjeti ovu dramu"



Rusi su poveli golom Čeriševa, izjednačio je Kramarić, a Vida zabio za 2:1. No, u 116. minuti, nakon prekida, Rusi su odveli utakmicu u produžetke.



"Nisam pomislio da je kraj kada smo primili drugi gol. Čovjek ne smije gubiti nadu. Bilo je teških trenutaka, ali bio sam miran. Puno smo prošli zajedno, ali sam od starta vjerovao u nas i u sebe. Napadali su nas nakon turneje u Americi, a ja ih samo molim da nas puste da igramo. Mi igramo za naše ljude, mi ne igramo za lovu. Ovo je Hrvatska, pokazali smo kako igramo kada se borimo zajedno. Nisam ja ove dečke naučio pameti"



11. 7. u Moskvi Dalić vodi igrače u borbu za finale SP-a.



"Englezi su kompaktni, čvrsti...Dat ćemo sve od sebe, to je sve što sada mogu reći. Želimo još slaviti i znam da možemo više i dalje. Htjeli smo vidjeti Moskvu, bila bi šteta da šetamo po Rusiji, a da ne vidimo glavni grad", zaključio je Dalić.

