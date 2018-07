Reprezentacija Hrvatske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je večeras poslije penala pobijedila domaću selekciju Rusije. Za prolaz u finale Hrvati će igrati protiv Engleske.

Foto: 24sata.info

Fudbalske reprezentacije Rusije i Hrvatske igraju četvrtfinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva u Rusiji.



Čerišev dovodi Ruse u vođstvo u 31. minuti. Snažan šut iz daljine visoko pod prečku Čeriševa i Šubašić nije imao šanse. Domaćin Mundijala imao je veliku prednost nakon pola sata igre.



No u 39. minuti Kramarić je postigao gol za izjednačenje. Hrvatska je ponovo u igri.



Domagoj Vida dovodi Hrvatsku u vođstvo u produžetku. Modrić je ubacio iz kornera, Vida je bio najviši, Ćorluka nije dirao loptu, a to je zbunilo je Akinfejeva.



No, Rusija postiže gol za izjednačenje u 118. minuti, a nakon produžetaka dočekali smo i penale.



U ovoj lutriji su spretniji, sretniji i uspješniji bili Hrvati, za veliko slavlje nakon 20 godina!



Hrvatska će u polufinalu Mundijala igrati protiv Engleske, koja je danas rezultatom 2:0 savladala Švedsku.

(FENA)