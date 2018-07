Plasman reprezentacije Rusije u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva izazvao je euforiju u najvećoj državi na svijetu.

"Zbornaja" nakon raspada SSSR-a na svjetskim prvenstvima nikada nije prošla skupinu, a sada se našla pred vratima polufinala.



Stoga niti ne čudi što je već danima najtraženija stvar u zemlji ulaznica za današnji spektakl u Sočiju. I da stadion prima milijun gledatelja, bio bi pun. Toliki je interes Rusa za ovom utakmicom, prenosi Hina.



Kako prenose mediji u ljetovalište na obali Crnog mora zbog utakmice je stiglo najmanje 100.000 Rusa. Ovaj podatak je teško provjeriti, jer su Soči, Adler i ostala mjesta na obali puna turista. No, kako se približava početak utakmice temperatura raste.



"Kupio sam ulaznice početkom siječnja jer mi se činilo super u Sočiju gledati četvrtfinale između Argentine i Španjolske. No, obje ekipe su ispale, a Rusija je ušla među osam najboljih. Naravno, ne bunim se, ha, ha" kazao nam je jedan ruski navijač.



Uz stadion se nalazi plaža i šetnica, pa će oni bez ulaznica moći osluškivati huk s tribina i pratiti utakmicu u brojnim ugostiteljskim objektima koji su ukrašeni zastavama i spremnidočekuju utakmicu.



"Danas padaju svi rekordi, posebno ako pobijedimo," kazao je konobar Andrej.



Najviše se utakmici raduju preprodavači jer domaćini ne pitaju za cijenu kako bi gledali 'povijesnu utakmicu'. Ruski mediji pišu kako se karte prodaju po 10 puta većoj cijeni, a službene cijene ulaznica za četvrtfinale kretale su se od 400 do 2.100 kuna.



No, one koje ulove u švercu neće se dobro provesti. Koncem siječnja Državna Duma usvojila je izmjene i dopune Administrativnog zakona, u kojem su se pojavila dva nova članka prema kojima su za preprodavače ulaznica predviđene kazne od 500 tisuća do milijun rubalja što je od 50.000 do 100.000 kuna.



Hrvatski navijači polako pristižu u Soči, očekuje se između tri i pet tisuća. Dio ih je stigao još jučer, no glavnina dolazi danas.



Stigla je i velika navijača zastava koju je napravila ekipa iz Crikvenice i Bribira, a trebali bi je razviti ispred hotela u kojem se nalaze 'Vatreni' neposredno prije njihova dolaska na stadion.



Utakmica između Rusija i Hrvatske bit će posljednja, šesta koja se igra na stadionu Fišt. U Sočiju su igrali Španjolska - Portugal (3-3), Belgija - Panama (3-0), Njemačka - Švedska (2-1), Peru - Australije (2-0), te Urugvaj - Portugal (2-1).

