Crveni đavoli su savladali Selecao 2:1 u meču koji su mnogi okarakterisali kao finale prije finala na SP u Rusiji.

Thibaut Courtois / 24sata.info

Brazil je na kraju utakmice pritiskao, stvarao prilike, ali se istakao golman Belgije Thibaut Courtois.



“Ovaj tim želi da pobijedi svakoga! Željeli smo da pobijedimo Englesku i odaberemo vjerovatno teži put, ali vjerovali smo u sebe. Pucamo od samopouzdanja i možemo svakoga da dobijemo”, kazao je golman Chelseaja.



Courtois je u sudijskoj nadoknadi fantastičnom odbranom spasio Belgijance, poslije šuta Neymara.



“Znam da voli da šutira na taj način, da gađa to mjesto. Bila je to dobra odbrana. Ove godine sam mnogo kritikovan bez razloga. Sada sam pokazao zašto sam tu gde jesam. Sretan sam zbog toga”.



Courtois je ostavio i poruku za golmana Engleske Jordana Pickforda, koji je nedavno istakao da su mu se belgijski golman rugao zbog visine.



“Mogu li da kažem još nešto? Nikada se nisam rugao visini Pickforda. Nikad se ne bih rugao bilo kome zbog toga. Želim da to bude jasno. Rekao sam samo da bih onu njegovu odbranu i ja napravio jer sam više od njega”, zaključio je 26-godišnji čuvar mreže.



Belgija će u borbi za finale igrati protiv Francuske. Taj meč je na programu 10. juna.



(SCsport)