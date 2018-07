Selekcija Francuske prvi je polufinalist SP u Rusiji nakon što je sa 2:0 savladala Urugvaj.

Urugvaj je bio nešto opasniji na otvaranju meča, prijetili su Nandez i Stuani, ali ipak prave opasnosti po gol Llorisa nije bilo. Francuska je uzvratila u 15. miniti kada je Mbappe iz dobre situacije slabo šutirao glavom, nakon čega je uslidilo zatišje na terenu.



Gotovo da nije bilo uzbuđenje sve do 40. minute kada je Griezmann odlično ubacio nakon slobodonog udarca sa desne strane, a stoper Varane je sjajno skočio i glavom pogodio za vodstvo Francuza 1:0.



Mogao je Urugvaj do ekspresnog poravnanja pet minuta kasnije, nakon slične situacije kao kod vodećeg gola Francuske, ali udarac glavom Caceresa izvanredno je zaustavio Lloris, a Godin je odbijenu loptu sa svega nekoliko metara poslao preko gola.



Drugo poluvrijeme je također počelo veoma mirno, Galski pijetlovi su kontrolisali igru, a meč je riješen u 61. minuti. Griezmann je šutirao iz daljine, a Muslera je katastrofalno reagovao i mreža je završila u mreži za 2:0.



Lišeni usluga povrijeđenog Cavanija koji je meč odgledao sa klupe, Urugvajci nisu imali snage da ozbiljnije ugroze gol Francuske, koja je bez ikakvih problema sigurno sačuvala prednost do kraja i plasirala se u svoje sedmo polufinale u historiji Mundijala.



Urugvaj-Francuska 0:2 (Varane 40’, Griezmann 61’)



Urugvaj: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Laxalt, Nandez, Torreira, Bentancur, Vecino, Suarez, Stuani.



Francuska: Lloris, Umtiti, Varane, Pavard, Hernandez, Kante, Pogba, Mbappe, Griezmann, Tolisso, Giroud.



