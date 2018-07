Dejan Lovren, defanzivac fudbalske reprezentacije Hrvatske uoči četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Rusije izjavio je da misli kako današnja selekcija može nadmašiti generaciju iz 1998. godine, koja je osvojila treće mjesto na svijetu.

Dejan Lovren / 24sata.info

Hrvatska igra sjajno na Mundijalu u Rusiji. Grupu sa Argentinom, Nigerijom i Islandom prošli su superiorno sa tri pobjede, a zatim u osmini finala izbacili izuzetno tvrdu Dansku poslije izvođenja penala.



"Izrazito poštujemo generaciju '98 jer su postigli najveći uspjeh hrvatske reprezentacije. Svim je budućim generacijama bio teret da to nadmaše i nisu uspjeli u posljednjih 20 godina, ali vjerujem u ovu momčad i mislim da to možemo. Treba nam se poklopiti i malo sreće, no uvjeren sam da možemo i dalje od njih", kazao je Lovren, prenosi Hrvatski nogometni savez.



Na putu do polufinala, "vatrenima" stoji domaća reprezentacija Rusije, koja je već plasmanom u četvrtfinale napravila veliki uspjeh, jer im gotovo niko prije početka Svjetskog prvenstva nije davao šanse za postizanje takvog rezultata.



“Svaka nas momčad može iznenaditi, ali mislim da imamo dovoljno iskustva i znanja da se možemo prilagoditi bilo kome. Sigurno će biti teško, i mi i Rusi imamo veliki motiv", zaključio je Lovren.



Njegov saigrač Šime Vrsaljko ističe kako izuzetno cijene Rusiju, jer su pokazali mnogo u dosadašnjem toku Mundijala.



"Usredotočeni smo samo na utakmicu i zanima nas samo naša igra. Maksimalno poštujemo Rusiju, nisu slučajno u četvrtfinalu i kvalitetna su momčad. Sigurno će imati veliku podršku s tribina, ali to ništa ne mijenja. Na terenu to nećemo previše čuti. Imamo kvalitet da prođemo Rusiju", rekao je Vrsaljko.



Četvrtfinalna utakmica između Rusije i Hrvatske igraće se 7. jula u Sochiju s početkom u 20 sati.





(AA)