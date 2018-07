Agent nogometaša Cristiana Ronalda, Jorge Mendes, izjavio je "ukoliko Ronaldo napusti Real Madrid, da će to biti novi izazov u njegovoj karijeri".

Jorge Mendes / 24sata.info

Mendes je to kazao nakon bombastičnih medijskih najava da će najbolji nogometaš na svijetu promijeniti sredinu i preseliti u Torino.



- Ako Ronaldo ode iz Reala, on će biti beskrajno zahvalan klubu, predsjedniku, saigračima, medicinskom osoblju kao i navijačima - naveo je agent, prenosi Football Italia.



Real je potpisao džentlmenski ugovor u januaru sa višestrukim osvajačem Zlatne lopte po kojem mu dopušta da napusti Madrid, ali to ne uključuje klubove poput Barceloneu, Paris Saint-Germaina i Manchester Uniteda.



Prema pisanju italijanskih medija Ronaldo bi trebao doputovati u Torino u subotu kada će obaviti ljekarske preglede i zvanično biti predstavljen.





(FENA)