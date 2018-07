U prijateljskom duelu odigranom na stadionu Rođeni, fudbaleri Veleža i Željezničara remizirali su nakon golijade rezultatom 3:3.

Foto: 24sata.info

Vrlo zanimljiv susret je iza nas, starih rivala koji se nalaze u prilično različitim pozicijama u dvije različite lige. No, u današnjem prijateljskom ogledu to se nije vidjelo na terenu.



Nakon početnog ispitivanja snaga uslijedilo je fantastičnih deset minuta za ekipu Veleža. U rasponu od 18. do 28. minute Mostarci su čak tri puta tresli mrežu Željezničara i zakoračili ka trijumfu.



Sva tri puta odbrana Želje mogla je bolje reagovati, ali to se nije dogodilo. Prvo je pogodio Lucas, a onda je dva gola postigao Brazilac Brandao.



Ipak, samo tri minute čekao se odgovor Željezničara. Plavi su smanjili rezultat u 31. minuti nakon što je prvijenac postigao Miloš Bakrač, nakon kornera.



To je bilo sve u prvom dijelu, a u nastavku očekivala se ofanziva izabranika Slobodana Krčmarevića i pokušaj da se preokrene rezultat.



Bolje fudbaleri sa Grbavice nisu mogli početi. Novopridošli Filip Arežina je u drugoj minuti nastavka fantastično pogodio iz slobodnog udarca i tako dao svom timu dodatnu snagu za nastavak.



Nakon tog gola Plavi su zaigrali osjetno bolje i preuzeli su inicijativu na terenu, a ona se isplatila petnaest minuta prije kraja. Arežina je ovaj put bio asistent, a strijelac je Dženan Zajmović. To je bio i konačan rezultat u ovom duelu, uprkos činjenici da su i jedni i drugi mogli do pobjedonosnog gola.



FK Velež – FK Željezničar 3:3 (Lucas 18’, Brandao 19’, 28’ / Bakrač 31’, Arežina 47’, Zajmović 75’)



Velež: Bobić – Dario, Zvonić, Kuduzović, Mešanović – Ćosić – Behram, Lucas – Mujezinović, Ovčina – Brandao.



Željezničar: Kjosevski – Stevanović, Osmanković, Bakrač, Pavić – Šabanadžović, Hajdarević – Veselinović, Arežina, Blagojević – Krpić



POGLEDAJTE VIDEO



(SCsport)