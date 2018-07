Četvrtfinalni ogled Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Rusije igrat će se u Sočiju, ljetnoj prijestolnici Rusije ili biseru Crnog mora kako ga nazivaju.

Arhiv / 24sata.info

Soči je jedno od najtoplijih mjesta u Rusiji i najpoznatije rusko ljetovalište koje godišnje posjeti više od četiri milijuna ljudi od kojih je oko 90 posto domaćih gostiju.



Međutim, Soči je poznat i po zimskim olimpijskim igrama koje su ovdje organizirane 2014. godine, ali i po utrci Formule 1 koja se u ovom gradu održava posljednje četiri godine, navodi Hina.



U posljednjih desetak godina u cijeli kraj je uloženo oko 50 milijardi eura i Soči je postao ozbiljna konkurencija Moskvi i St Peterburgu - gradovima koji su suvereno dominirali kada je turizam Rusije u pitanju. Podsjetimo, kako su Olimpijske igre 2008. u Pekingu koštale 45 milijardi, a u Londonu oko 30 milijardi eura.



Soči je grad u kojem živi 400.000 stanovnika i 100 nacionalnosti. Poznat je po lijepim parkovima koje su obožavali i car Petar i Staljin, ali i današnji predsjednik Putin.



Zanimljivo, obalno područje pripada suptropskom pojasu, jedinom u Rusiji, pa u gradu rastu palme, ali u zaleđu su planine sa snijegom.



"Soči je mjesto gdje more susreće planine," vole kazati Rusi za grad u podnožju Kavkaza.



Kada ovdje kažu "Soči" misle na nekoliko mjesta uz obalu, dužine do 150 kilometara. Tako je primjerice hrvatska reprezentacija smještena u Adleru gdje se nalazi i stadion Fišt na kojem će se igrati utakmica. Stadion je dizajniran u obliku otvorene školjke, podsjeća na splitski Poljud.



Za hrvatsku reprezentaciju je odlična vijest što će protiv domaćina igrati u Sočiju, a ne primjerice u Moskvi i St Peterburgu gdje bi atmosfera sasvim sigurno bila užarenija.



Premda su do utakmice još tri dana, atmosfera u gradu je uspavana. Mnogo je ljudi u Soči stiglo na ljetovanje, hoteli su puni obitelji i mladih.



No, sasvim sigurno, vrhunac tek dolazi. Većina navijača će u Soči stići na dan utakmice. Mjesta u zrakoplovima prema Sočiju gotovo da i nema, a devet besplatnih vlakova iz Moskve, St Peterburga i Rostova na Donu prevest će oko 6.000 navijača i akreditiranih predstavnika medija u Soči na utakmicu četvrtfinala.



Za Rusiju je ulazak u četvrtfinale najveći uspjeh na svjetskim prvenstvima nakon raspada SSSR-a. U dosadašnja tri nastupa nikada nisu prošli skupinu.



"Već ovo je veliko čudo. Uoči prvenstva smo strahovali da nećemo proći skupinu", kazao je Hininom reporteru Kolja.



"No nemojte misliti da ćemo sada stati. Ovo je prilika kakvu više nikada nećemo imati", dodao je.



Reprezentacija bivšeg SSSR-a najveći uspjeh je ostvarila u Engleskoj 1966. godine osvojivši četvrto mjesto.



U Rusiji iznimno cijene i poštuju hrvatsku reprezentaciju. Tko ovdje prati nogomet sjeća se 'hrvatskog poklona' u kvalifikacijama za EP-u Austriji i Švicarskoj 2008. godine. 'Vatreni' su tada na Wembleyju srušili Englesku i gurnuli 'Zbornaju' na EURO. Rusija je u Austriji i Švicarskoj dogurala do polufinala.



"Spasiba Horvatija" vrištale su tada ruske novine.



"Hrvatska ima sjajnu reprezentaciju. Vašu pobjedu u Londonu nikada neću zaboraviti, ali nemojte u subotu očekivati poklon u Sočiju, ha, ha", kaže Sergej koji je na utakmicu doputovao iz Rostova.



"Na utakmicu sam stigao s prijateljima par dan ranije da se malo proveselimo, a prava proslava slijedi u subotu", dodao je.



(FENA)