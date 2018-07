Utakmicu četvrtfinala svjetskog prvenstva između Hrvatske i Rusije, koji je na rasporedu 7. jula u Sočiju sudit će Brazilac Sandro Ricci (43).

Foto: Reuters

Brazilac je već sudio Hrvatskoj na ovom prvenstvu i to dvoboj 1. kola protiv Nigerije u kojem je Hrvatska slavila 2-0. Ricci je na toj utakmici dosudio kazneni udarac za 'Vatrene' kojeg je realizirao Luka Modrić. Sudio je i utakmicu između Francuske i Danske.



Ricci je FIFA-ini sudac od 2013. godine, a ovo će mu biti drugo svjetsko prvenstvo na kojem je sudi.



Prije četiri godine u Brazilu je vodio tri utakmice, a na prošlom SP-u je postao prvi sudac koji je priznao pogodak koristeći "goal-line" tehnologiju i to na utakmici Francuska - Honduras.



U ovoj fazi natjecanja žuti kartoni se još ne brišu tako čak osmorici naših igrača prijeti opasnost da propuste polufinale, prenosi Hina.



Žute kartone imaju Šime Vrsaljko, Vedran Ćorluka, Marcelo Brozović, Ivan Rakitić, Marijo Mandžukić, Ante Rebić, Tin Jedvaj i Marko Pjaca. Ako netko od njih zaradi opomenu protiv Rusije propustit će polufinale, dok se svi drugi žuti kartoni poslije četvrtfinala brišu. FIFA je uvela to pravilo kako najbolji igrači ne bi propustili finale.



Poznati su i suci koji će voditi preostale utakmice četvrtfinala.



Utamicu između Urugvaja i Francuske sudit će Argentinac Nestor Pitana, dvoboj Belgije i Brazila vodit će Srbin Milorad Mažić, a utakmicu između Švedske i Engleske Nizozemac Bjorn Kuipers.



(24sata.info)