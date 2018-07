Nekadašnji selektor mlade nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Zeničanin Ibrahim Zukanović, najprijatnije je iznenađen nastupom i rezultatima selekcije Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, dok je najveće razočarenje po njemu branitelj naslova Njemačka, koja je eliminirana u grupnoj fazi.

Foto: 24sata.info

Ništa manje nije razočaran ni rezultatima Španije i Argentine, kao i Portugala.



- Od jednog od najozbiljnijih favorita za najviši plasman, Njemačka je završila kao posljednja u grupi sa Švedskom, Meksikom i Južnom Korejom. Siguran sam da će studiozni Nijemci duboko analizirati razloge fijaska. Njima uz bok su i Španija, Argentina i aktuelni evropski prvak Portugal, koji su morali kući već poslije osmine finala - ističe u intervju za Fenu Zukanović, koji kao najprijatnije iznenađenje doživljava uspjeh Hrvatske.



- Pod dirigentskom palicom genija Luke Modrića, superiorno su odradili grupnu fazu. Srbija je, bez obzira na izuzetno talentovane igrače, platila ceh javašluku oko reprezentacije, posebno smjeni selektora koji ih je doveo na SP. To me je podsjetilo i na neke slične situacije u prošlosti oko naše reprezentacije, premda se ne mogu oteti dojmu da smo se i mi morali i trebali naći u Rusiji - smatra Zukanović.



Kada su u pitanju mečevi osmine finala, po njemu tu i nije bilo nekih većih iznenađenja, osim što su, u lutriji jedanaesteraca, sretniji bili Hrvatska, Rusija i Engleska, koja je srušila tradiciju ispadanja s velikih takmičenja poslije izvođenja penala.



- Protiv borbene Kolumbije, sreća je ovaj put bila na strani Engleza. Francuska i Brazil su pokazali najveću moć baš u utakmicama osmine finala pa je zato i šteta što će, zbog takvog žrijeba, morati igrati prije finala. Premda i njihovi protivnici u četvrtfinalu, Urugvaj i Belgija, priželjkuju ostanak do samog kraja - kaže Zukanović.



On vjeruje kako nas očekuju dvije prave poslastice u četvrtfinalu te pri tome misli upravo na duele Francuska - Urugvaj i Brazil - Belgija.



- Druge dvije utakmice, Rusija - Hrvatska i Švedska - Engleska, premda jednako važne i nadam se zanimljive, ipak će biti malo u sjeni ovih, prvih duela. Volio bih da se u polufinale plasiraju Brazil i Francuska te Hrvatska i Engleska, iako me strah da malo ne "poguraju" Rusiju, kao domaćina. Mislim da bi u finalu mogli igrati Brazil i Engleska - prognozira Zukanović.



Kako je ovo smotra i najboljih nogometaša na svijetu, Zukanović, pored Brazilca Neymara, koji je već na vrhunskom nivou i koji je prevaga u svakoj utakmici, kao igrača koji bi mogao obilježiti Mundijal u Rusiji doživljava Francuza Kyliana Mbappea.



Kada su u pitanju selekcije iz Afrike i Azije, Zukanović smatra da nisu, izuzimajući Japan, napravile ništa značajno.



- Japan je, istina, prošao dalje na osnovu fair-playa, odnosno manjeg broja žutih kartona od Senegala - zaključuje Zukanović.

(FENA)