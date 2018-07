Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Avdija Vršajević nakon tri godine napustio je ekipu Osmanlispora i potpisao je za turski Akhisarspor, a on se zahvalio svima u bivšem klubu rekavši da nikada neće zaboraviti taj period.

Arhiv / 24sata.info

Vršajević je rekao da je ponosan na to što je dio historijskih rezultata ovog kluba koji je igrao Evropsku ligu.



"Nakon tri godine došlo je vrijeme za rastanak sa Osmanlisporom. Vrijeme provedeno u ovom klubu nikad neću zaboraviti. Želim se zahvaliti navijačima i Upravi Osmanlispora na svim lijepim trenucima kojih je zaista bilo mnogo. Za Osmanlispor sam odigrao preko 80 utakmica i drago mi je što sam bio dio historijskih rezultata ovog kluba jer smo u premijernoj sezoni izborili nastup u Evropi, kada smo igrali 1/16 finala Evropske lige. Nažalost, u prošloj sezoni Osmanlispor nije uspio izboriti opstanak u Super ligi, ali vjerujem da će se već naredne sezone vratiti tamo gdje im je i mjesto, a to je Super liga. Osmanlispor i Ankara će zauvijek ostati u mom srcu, jer se tu rodio i moj sin Ahmed", rekao je Vršajević.



On je dodao da je sretan što je stigao u dobar i organizovan klub kao što je Akhisarspor i da se raduje saradnji sa bivšim selektorom Safetom Sušićem.



"Od danas moj novi klub je Akhisarspor sa kojim sam potpisao ugovor na dvije godine. Veoma sam sretan što sam došao u jedan organizovan i ozbiljan klub, koji je prošle sezone osvojio Kup Turske, te koji će ove sezone igrati grupnu fazu Evropske lige. Također, raduje me ponovna suradnja sa Safetom Sušićem i Elvirom Baljićem, sa kojima imam odlične uspomene i odnose iz reprezentacije BiH. Nadam se da ću svojim igrama opravdati povjerenje Uprave kluba i trenera Sušića", rekao je Vršajević.





(Klix)