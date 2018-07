Yerry Mina (23), reprezentativac Kolumbije ušao je u istoriju svjetskih prvenstava u fudbalu kao prvi odbrambeni igrač koji je postigao gol u svakoj od prve tri utakmice koje je igrao na Mundijalu.

Mina je sinoć golom u 93. minuti duela osmine finala sa Engleskom odveo svoju reprezentaciju u produžetke, ali im to nije pomoglo da prođu dalje. No, za utjehu mu ostaje činjenica da je sada dio istorije najvećeg fudbalskog takmičenja na planeti.



Nakon što ga je Jose Pekerman, selektor Kolumbije u prvoj utakmici protiv Japana ostavio na klupi, Mina je znao iskoristiti šansu koja mu se ukazala u naredna tri susreta na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Pogađao je protiv Poljske (3:0), zatim Senegala (1:0) i sinoć protiv Engleske (1:1). Zanimljivo sva tri pogotka postigao je udarcem glavom.



Mina je u januaru ove godine stigao u Barcelonu iz brazilskog Palmeirasa, ali se nije naigrao. Nastupi je u tek šest zvaničnih utakmica, a na kraju sezone iz katalonskog kluba mu je rečeno da može potražiti novu sredinu. Možda se poslije Mininih igara na Mundijalu u Barceloni, ipak, predomisle.



Za reprezentaciju Kolumbije odlični defanzivac do sada je odigrao 16 utakmica i postigao šest golova.





