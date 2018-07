Nogometaši Čelika će u generalnoj probi uoči početka prvenstva 14. jula na "Bilinom polju" ugostiti novajliju i debitanta u Premijer ligi BiH, ekipu Tuzla City, potvrdio je danas za Fenu generalni sekretar kluba Ismar Huskić.

Foto: FENA

- Ostalo je još da definiramo satnicu, ali vjerovatno će to biti u 17 ili 18 sati. U svakom slučaju, igrat će se u dnevnom terminu - najavljuje Huskić.



Zenički se nogometaši od prošlog utorka nalaze na pripremama na planini Avant, iznad turskog grada Bolu, gdje su odigrali tri utakmice. Nakon pobjeda protiv makedonske ekipe Shkupi s 3:0 i azarbejdžanskog osvajača Kupa Keshlua, kojeg su dobili s 2:0, u ponedjeljak su s 1:4 izgubili od drugog azerbejdžanskog kluba, Neftchi iz Bakua.



- Trener Adnan Ornek zadovoljan je radom i igrom tima, a sada je glavni cilj riješiti pitanje stopera. Mladi Aleksandar Jovičić (22), koji je nakon raskida ugovora s hrvatskim Slaven Belupom bio sve dogovorio s našim klubom i očekivali smo da se priključi pripremama, promijenio je odluku i sada ponovo želi ići u inostranstvo.



Očekujemo da će njegov menadžer obrazložiti tu odluku - razočaran je Huskić.



Čelik je ovog ljeta potpisao ili produžio ugovore sa 17 igrača, a to su: Haris Dilaver, Vladimir Grahovac, Nermin Jamak, Ivan Livaja, Salko Mujanović, Anel Dedić, Branislav Ružić, Ševko Okić, Dino Bevap, Fikret Karajbić, Marin Jurina, Stevo Nikolić, Armin Duvnjak, Eldin Sivac, Selim Žuna, Goran Popović i Tin Karamatić.



Oni bi, uz igrače koji su imali važeće ugovore (Stefan Udovičić, Anes Duraković, Fenan Salčinović, Mahir Mehić, Hanan i Tarik Adilović, Aldin Šišić i Ratko Dujković), trebali biti garant da će zenički premijerligaš igrati zančajnu ulogu u bh. Premijer ligi.



Zeničani će danas na pripremama u Turskoj, s početkom u 16 sati, protiv rumunskog Dunarea Calarasi odigrati i četvrtu utakmicu. Do povratka kući, koji je planiran za 8. juli, u planu je odigrati još jedan meč, ali ime protivnika još nije poznato.



(FENA)